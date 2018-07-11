Открытый мир: как криптовалютное сообщество договаривается с государствами

Государственное регулирование не просто оказывает влияние на мировой рынок криптовалют и финтеха в целом. Скорее, оно является одним из определяющих факторов. Один только Китай в 2017 году дважды обвалил биржи. Сначала поводом для паники стала инициатива властей КНР по проверке торговых площадок. Затем индексы «посыпались» в «красную зону» после тотального запрета всей деятельности, так или иначе связанной с ICO и торговлей криптовалютами.

Но похоже, что в Пекине настал период оттепели: на минувшей неделе Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC), прошлой осенью выступившая одним из инициаторов полного запрета на все операции с криптой в стране, выступила с предложением лицензировать эту деятельность. Это будет первый шаг навстречу рынку. Самое время проанализировать, как документ, который еще предстоит принять ключевому регулятору, скажется на развитии мирового криптосообщества и куда будут переезжать финтех-стартапы стран, где на них оказывается давление?

Китай делает шаг вперед

До введения запрета на Китай приходилось более 90% оборота биржевых торгов биткоином. Что произошло с китайскими трейдерами после введения кардинальных запретов в стране? Они, равно как и крипто-инвесторы никуда не делись, но нашли способ работы с цифровыми валютами в обход регулятора. Иными словами, для крипто-рынка, равно как и для всего мирового финтеха, Китай был и остается лакомым куском азиатского пирога.

Более того, Поднебесная продолжает лидировать в области майнинга: в стране сосредоточены четыре ключевых майнинг-пула (BTC.com, Antpool, F2Pool и BTC.TOP), на которые приходится, по данным главы Ripple Брэда Гарлингхауса, более 50% мирового объема «добычи». Если взять в расчет более мелких игроков, то показатель вырастет уже до 75%.

Это лишний раз подчеркивает значительную роль Китая на международной финтех-арене. И закрывать глаза на этот факт у той же CBRC и еще шести организаций, включая Народный банк Китая, также стоявших у истоков идеи запретить криптовалютные операции, уже не получается. Все понимают, что рано или поздно менять законодательство придется. И лучше сделать это рано, потому как уже сейчас крупнейшие китайские майнеры под давлением властей перебираются в другие, более дружественно настроенные к крипте страны. Например, третий по величине майнинг-пул Китая, BTC.top, страхует риски и уже открыл подразделение в Канаде

Другой майнинг-пул ViaBTC перебирается в Исландию США , потому что при текущей регуляторике в стране дальнейшее здоровое развитие его проектов невозможно. Основатель BTC.top Цзян Джур рассматривает для своей компании государства «со стабильной политикой».

В этом контексте любой даже самый незначительный шаг властей Поднебесной навстречу крипторынку может послужить положительным сигналом и фактически приглашением к диалогу.

Решение регулятора

Новость о докладе, подготовленном CBRC, подхватили многие СМИ. А на крипторынке информационная повестка играет одну из ключевых ролей, определяющих ценовые тренды. Казалось бы, это должно было оказать оздоровительное воздействие на котировки. Однако цены ключевых валют на биржах продолжили падение.

Причин тому несколько. Во-первых, говоря о Китае, важно понимать, что доклад подготовлен в формате предложений ключевому регулятору, известному своей жесткой политикой, который еще должен дать свой ответ. Поэтому этот первый звоночек от CBRC будет иметь отложенный эффект, когда на доклад поступит обратная связь от регулятора.

Во-вторых, положительные новости всегда оказывают меньший эффект, чем негативные. Даже прямое признание легальности криптоторговли в Китае не даст результата, по силе сопоставимого с тем, к которому привели события осени 2017 года. То есть по закону жанра было попросту наивно ждать чемпионского рывка индексов в «зеленую зону» навстречу историческим пикам.

И в-третьих, у текущего обвала рынка нет геополитических причин. Падение курса спровоцировано самим рынком и активно им поддерживается: от самоорганизованной паники трейдеров до контролируемого информационного поля. Цена ключевых валют изначально была раздута и скачки даже такие глубокие опытных трейдеров не удивляют.

Как бы то ни было, давление регулятора в разных странах все больше заставляет финтех-проекты задумываться о переезде в месте, лояльнее настроенные к крипте. Одной из точек притяжения в июне стала Мальта, где было принято сразу три законопроекта, регулирующих крипторынок. На наших глазах государство день ото дня становится самой привлекательной юрисдикцией для подобных стартапов. В результате выдавливаемые регулятором польские крипто-проекты, в том числе биржа BitBay, заявили о переезде на территорию островного государства. Мера, безусловно, вынужденная, ведь в Польше сегодня существует «негласный банковский бан» для криптовалютных компаний.

Польская Ассоциация биткоина уже подала жалобу в Управление по защите потребителей на нацбанки, отказывающие в открытии счета таким стартапам. Жалоба касается 15 банков, отказавших 52 компаниям. Такой же негласный «бан» отмечают и в Ирландии : от решений консервативных финансовых организаций уже пострадала ирландская биржа биткоина Bitcove и ирландский брокер биткоина Eircoin. Попавшим под такие ограничения пришлось либо прекратить деятельность, либо искать выходы на другие юрисдикции. И кстати, пока ситуация в Китае не прояснилась, тем же путем пошла и биржа OKEx, руководство которой так же приняло решение перебазироваться на Мальту.

«Зеленый коридор»

Очевидно, что страны, которые сегодня понимают тренд и желают занять лидирующие позиции в списке государств готовых дать «зеленый коридор» для крипты, будут активно и быстро развивать свое законодательство и затачивать его под финтех. И Мальта всего лишь одна из первых стран в этом списке. Например, Франция выражает намерение стать первой страной о специальным регулированием ICO. «Это даст нам возможность привлечь в нашу страну самые многообещающие проекты», — заявила директор AMF по правовым вопросам Анна Марешаль . Законопроект должен дойти до парламента уже в сентябре и вступить в силу уже в конце 2018 — начале 2019 года.

Для всех остальных это тоже вопрос времени. Хотя в России , которая славится своими разработчиками, долгожданный законопроект по регулированию крипторынка могут перенести на осеннюю сессию Государственной думы . Этот перенос, безусловно, на руку не сыграет и негативно скажется на развитии российского финтех-рынка. Схожая ситуация и в Израиле , где рассмотрение аналогичного законопроекта перенесено на октябрь, а значит попытки Земли Обетованной стать лидером в этой быстро развивающейся области могут так и остаться только в планах.

Увы, но власти многих стран до сих пор с опаской воспринимают перспективы криптовалютного рынка, который ломает все консервативные шаблоны и пока с трудом укладывается в головах, привыкших рассуждать классическими категориям. Именно отсюда и рождаются охранительское, жесткое регулирование крипторынка. Но прогресс не остановить и мелкими, черепашьими шагами, такими китайскими докладами, все так или иначе придут к полноценной здоровой регуляторике.

Цепь для гиганта. Зачем Facebook своя криптовалютная биржа