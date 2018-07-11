Арендные ставки в Дубае падают

Если ранее снижение сильнее всего ощущалось в отношении крупных объектов, то сейчас тенденция затронула все категории рынка. Даже на квартиры-студии и односпальные апартаменты ставки упали на 5% и 4% соответственно. Наибольший спад наблюдался в Dubai Sports City: аренда односпальных квартир здесь подешевела на 7%, до $15 520 в год в среднем. Заметное сокращение ставок также — в Motor City и Jumeirah Lakes Towers: на 6%, до $19 330 и $20 960 в год соответственно, сообщает Khaleej Times.

Наибольшее снижение ставок на виллы — в The Springs и Victory Heights — по 4%, далее идут Al Furjan и Jumeirah Village Triangle (по 2%). В The Meadows, Jumeirah Islands и Jumeirah Golf Estate наблюдалось скромное снижение на 1%, а Arabian Ranches даже было отмечено повышение арендных ставок на 1%. Покупатели все больше интересуются новыми объектами в Reem и Mira, потому спрос в других районах постепенно снижается.

Что касается стоимости аренды, то в Arabian Ranches вилла с двумя спальнями обойдется в $36 210 в год, в The Springs цена достигает $31 310, в The Lakes — $44 380, в JVT — $38 110.

Стоимость продажи квартир в эмирате также снизилась за квартал на 1%, а на виллы — осталась примерно на том же уровне.

По словам руководителя отдела консалтинга и оценки Chestertons Ивана Газивода Вучинич, ожидается, что снижение цен продолжится: арендные ставки и стоимость жилья упадут еще на несколько процентов в следующем квартале. Тем не менее, специалисты ожидают стабильной заинтересованности инвесторов, получающих выгоду от более низких цен на продажу в сочетании с некоторым процентом вынужденных продаж из-за неспособности инвесторов погасить кредиты. Именно арендаторы и покупатели сейчас управляют жилищным рынком Дубая

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