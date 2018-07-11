Бумаги PepsiCo на NYSE росли на отчете о ходе продаж чипсов Lay’s и Cheetos

Фондовые биржи США во вторник выросли третий день подряд, в 6 из 7 торговых дней. Рост промтоваров, медицины и платёжных систем повысил S&P 500 на +0,35% — до 2793,84, подорожание телекомов, энергетики и ОПК оказало дополнительную поддержку индексу Dow 30, который увеличился на +0,58% до 24919,66.

Золото осталось у $1251 и доходность трежерис — у 2,84%, так как биржа не видит признаков конца пути наверх, пока монета остаётся в руках Минфина США

При падении доллара против юаня и эскалации напряжённости между США и КНР , нефть Брент понижалась к $78 за баррель между статистикой минэнерго по запасам и аналогичным отчётом API об их снижении на 6,796 млн баррелей в неделю, которое оказало промежуточную поддержку котировок во вторник вечером.

Пара евро/доллар падала к 1,1725, так как переток капитала в Америку возобновился вопреки комментариям о выжидательной позиции ЕЦБ , которая, в долгосрочном плане, всё равно значит повышение ставок.

Из макроэкономики помимо нового списка пошлин США на Китай, важно, что в четверг выйдут данные по инфляции в США, на этой неделе стартует сезон отчётности, раскрываются JP Morgan и Citigroup (JPM, C) в пятницу, Delta Air Lines (DAL) в четверг, производитель пряжек Fastenal (FAST) в среду.

Отчётность производителя чипсов и овсянки PepsiCo (Nyse: PEP) показала прибыль на акцию $1,61, на 5,9% выше прогноза; и продажи, $16,09 млрд, на +0,3% выше прогноза, — но только благодаря солёным чипсам Lay’s, Cheetos и овсянке Quaker.

Снижение акций PepsiСo к поддержке 20-дневной средней около $107 в понедельник можно было использовать для покупки; по результатам вторника бумага выросла на +5%.

График

Microsoft (Nasdaq: MSFT) анонсировала цену на новый планшет Surface Go, всего $400, по стоимости вполне конкурирует с Apple iPad. У Surface Go будет 10-дюймовый экран и 64 гигабайта памяти. Новинка появится только в августе, но покупать ценные бумаги можно уже сейчас.

Бумаги Microsoft во вторник торговались по $102,12, и в Credit Suisse ждали их подорожания до $115 (+13% в долларах). Не исключено, что в этом поможет отчётность, которая выйдет 19 июля. Как известно, на Amazon Netflix и Microsoft в этом году приходится 71% доходности индекса S&P 500 и 78% доходности индекса Nasdaq 100.

График

Фармацевтический концерн Pfizer (Nyse: PFE) ответил президенту США на критику за повышение цен на лекарства, словами о том, что цены не меняются, а в некоторых случаях и падают, вследствие чего бумаги PFE ещё могут получить поддержку.

Громкие успехи Pfizer в области иммуноонкологии — настоящий прорыв в медицине. Кроме этого, бумага отлично смотрится на графике, где уверенно выбилась из нисходящего тренда.

График

Портфельное IPO Xiaomi растёт на +13,5% от цены размещения. Выпуск Сяоми пока не очень ликвиден, тем не менее скачки объёмов в начале торгов приводят к сильному росту на графике с шагом день и периодом трое суток.

График

Из предыдущих IPO, упомянем соцсеть Snap (Nyse: SNAP), в котором появилась интеграция с Amazon, позволяющая привлекать новых пользователей.