«На тех миллиардах, которые выделяют в качестве компенсации за дорогой дизель, наживутся все, только не фермеры»

«С одной стороны хорошо, что вообще заговорили о необходимости решения проблемы дороговизны дизельного топлива для аграриев. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Потому что, я думаю, предлагаемая мера включает в себя и коррупционную схему. Мне лично уже понятно, что на тех миллиардах, которые выделяют в качестве компенсации за дорогой дизель, наживутся все, кто угодно, только не фермеры и не крестьяне. И, наконец, самое главное: дело не в количестве денег. Сколько бы их не дали, их всегда будет мало, потому что их будут разворовывать. Давать какие-то субсидии и компенсации — это порочная практика.

Есть другой способ решения проблемы. Уберите дорожный акциз из дизельного топлива. Наши тракторы и комбайны не ездят по дорогам. Это примерно 8 тыс. рублей на тонну. Если бы правительство пошло на этот шаг, то никакие компенсации не нужны. У нас есть свои лимиты. Если я 100 тонн трачу за время посевной, то вот пусть эти 100 тонн мне продают без дорожного акциза. Если я куплю на одну тонну больше, от этого государство не разорится.

Самое главное, что за счет роста цен растет и себестоимость продукции. Это удорожание примерно на 10-15%. Доля затрат на ГСМ в производстве сельхозпродукции в среднем составляет 10−20%. Но мы на сегодня и так неконкурентоспособны. По итогам прошлого года около 80% фермеров закончили год с убытками, это предбанкротное состояние. Чтобы мы могли быть нормальным развивающимся бизнесом, цены на дизельное топливо должны быть на уровне 12-16 рублей за литр, а не как сейчас — 46-47 рублей. У нас, фермеров, должен быть доступ к ресурсам. Отмените „крепостное право“ на солярку, бензин, электроэнергию, и мы будем нормально работать. Хорошо, не стали повышать акцизы на топлива с 1 июля. Но по большому счету это никак не помогло. 10 копеек выше, 10 копеек ниже. А до этого в течение трех месяцев был скачок цен на 20% по сравнению с прошлым годом. К тому же отмена повышения акцизов — это временная мера, с нового года он все равно повысится. Так что эти меры компенсации как мертвому припарка».

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