Рынок акций Китая закрылся разнонаправленно, Shanghai Composite снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов туризма и отдыха, технологий и оборудования и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах банковских услуг, финансов и нефтегазового оборудования.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite упал на 0,22%, индекс SZSE Component поднялся на 0,57%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Zhejiang Shengyang Science&Technology Co Ltd (SS:603703), которые подорожали на 0,850 п. (10,02%), закрывшись на отметке в 9,330. Котировки Jiangsu Yulong Steel Pipe Co Ltd (SS:601028) выросли на 0,510 п. (10,02%), завершив торги на уровне 5,600. Бумаги Shanghai Hile Bio Technology Co Ltd (SS:603718) выросли в цене на 1,440 п. (10,01%), закрывшись на отметке 15,820.

Лидерами падения стали акции Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co Ltd (SS:603117), цена которых упала на 2,10 п. (29,58%), завершив сессию на отметке 5,00. Акции Huayi Electric Co Ltd (SS:600290) поднялись на 0,630 п. (10,06%), закрывшись на уровне 5,630, а Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd (SS:600165) снизились в цене на 0,880 п. (10,02%) и завершили торги на отметке 7,900.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Anhui Gujing Distillery Co Ltd (SZ:000596), которые подорожали на 10,00% до отметки 99,66, Shanghai Ganglian E Commerce (SZ:300226), которые набрали 10,00%, закрывшись на уровне 59,73, а также акции Dalian Zeus Entertainment (SZ:002354), которые повысились на 8,82%, завершив сессию на отметке 9,25.

Лидерами падения стали акции Xingyuan Environment Technology Co Ltd (SZ:300266), которые снизились в цене на 10,02%, закрывшись на отметке 5,66. Акции компании Yinji Entertainment Media Co Ltd (SZ:002143) потеряли 9,96% и завершили сессию на уровне 7,14. Котировки Xiamen Meiya Pico Information (SZ:300188) снизились в цене на 6,90% до отметки 16,45.

На Шанхайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (740) превысило количество закрывшихся в минусе (571), а котировки 103 акций практически не изменились.

Котировки акций Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co Ltd (SS:603117) упали до 3-летнего минимума, упав на 29,58%, 2,10 п., и завершили торги на отметке 5,00. Котировки акций Huayi Electric Co Ltd (SS:600290) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 10,06%, 0,630 п., и завершили торги на отметке 5,630. Котировки акций Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd (SS:600165) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 10,02%, 0,880 п., и завершили торги на отметке 7,900. Котировки акций Anhui Gujing Distillery Co Ltd (SZ:000596) выросли до исторического максимума, подорожав на 10,00%, 9,06 п., и завершили торги на отметке 99,66. Котировки акций Xingyuan Environment Technology Co Ltd (SZ:300266) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 10,02%, 0,63 п., и завершили торги на отметке 5,66. Котировки акций Yinji Entertainment Media Co Ltd (SZ:002143) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 9,96%, 0,79 п., и завершили торги на отметке 7,14.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, упал на 6,81% до отметки 22.59.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,39%, или 4,80, достигнув отметки $1.241,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 0,27%, или 0,19, до $70,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 1,16%, или 0,86, до отметки $73,59 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY выросла на 0,14% до 6,6755, а котировки EUR/CNY упали на 0,20%, достигнув отметки 7,7660.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,32% до 94,87.