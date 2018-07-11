Доля Петербурга в общероссийском объёме инвестиций в коммерческую недвижимость — 30%

По данным Colliers International, в первом полугодии 2018 года объем инвестиций в существующие объекты Петербурга достиг 280 млн долларов.

Доля города в общероссийском объёме инвестиций в коммерческую недвижимость выросла до 30%. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие.

Рост доли города в общероссийских инвестициях произошёл на фоне снижения суммарного объёма транзакций как в масштабах страны, так и в масштабах самого города. В первом полугодии текущего года совокупный объем инвестиций в Петербурге снизился на 16% — до $520 млн по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году (с учетом продажи земельных участков), что аналитики связывают в основном с внешнеполитическим курсом страны и слабостью рубля. Основное снижение объемов пришлось на сегмент сделок с существующими активами, в то время как сделки с землей демонстрировали положительную динамику по общему числу и размеру транзакций.

В секторе существующих объектов на рынке Петербурга доминирующим по объему вложенных средств в первой половине года выступил сегмент торговой недвижимости — на него пришлось $152 млн или 54% общего объёма транзакций. При этом доля зарубежных инвесторов в структуре сделок Петербурга достигла 34% — самого высокого значения за последние семь лет.

Офисный сегмент привлёк ещё $74 млн или 26% объёма инвестиций в секторе существующих объектов коммерческой недвижимости. При этом целью вложений на рынке офисной недвижимости в равной степени выступали как активы под собственные нужды, так и бизнес-центры, купленные с целью получения арендного дохода. Третье место в секторе с долей 15% и суммой привлеченных средств $44 млн на рынке Санкт-Петербурга занимает гостиничная недвижимость.

Заметное влияние на инвестиционный рынок Северной столицы в первом полугодии оказала активизация застройщиков, в результате которой объём вложений в земельные участки вырос до $240 млн, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объектами инвестирования в основном выступали участки под жилищное строительство — по сравнению с первым полугодием 2017 года объём сделок вырос на 14%, что было связано со стремлением девелоперов расширить портфель земельных активов и получить разрешение на строительство до 1 июля 2018 года — даты вступления в силу поправок к 214-ФЗ. Так, у 60% участков, приобретенных в первом полугодии, разрешения на строительство уже имелись, либо были получены до конца июня. По оценке экспертов, на приобретенной в первом полугодии земле может быть построено около 1,46 млн кв. м жилой недвижимости.