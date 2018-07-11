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Знаменитости, которые когда-то купались в деньгах, но внезапно оказались на мели
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Знаменитости, которые когда-то купались в деньгах, но внезапно оказались на мели 

SNCmedia.ru 11 июля 2018
Кертис Джексон (50Cent)
В расцвет своей музыкальной карьеры девиз рэпера был Get rich or die trying («Разбогатеть или умереть, пытаясь», — прим. ред.), но относительно недавно Кертис признал себя банкротом. Раньше состояние музыканта оценивалось в 50 миллионов долларов, но долги и затяжные судебные разбирательства дали о себе знать. Суд попросил рэпера выплатить 6 миллионов долларов за размещение чужого видео интимного характера. СМИ сообщали, что Кертис оказался биткоин-миллионером и даже не знал об этом, однако вскоре музыкант опровергнул эту информацию.
Памела Андерсон
На счету Памелы 5 миллионов долларов, что по меркам американского шоу-бизнеса маленькая сумма. Звезда входит в черный список налогоплательщиков. Перед смертью американский продюсер Сэм Саймон подарил актрисе кольцо стоимостью 800 тысяч долларов, но и это не помогло ей расквитаться с долгами.
Майк Тайсон
На пике своей спортивной карьеры Тайсон владел состоянием в 300 миллионов долларов. Вскоре 299 миллионов исчезли из-за безответственного обращения спортсмена с деньгами. Майк не смог грамотно распорядиться своим состоянием. Как мы знаем, карьера боксера довольно коротка, и лучше вовремя позаботиться о том, на какие средства он будет жить после ее завершения.
Николас Кейдж
Американский актер владеет состоянием в 18 миллионов долларов. На первый взгляд кажется, что это немалые деньги, но стоит вспомнить, что Кейдж –профессиональный актер, снявшийся в нескольких десятках фильмов.
С 1996 года по 2011 год он заработал порядка 150 миллионов долларов, но Николасу уж слишком нравилось их тратить. Например, в 2006 году актер приобрел остров площадью 17 гектаров за 3 миллиона долларов. С частью недвижимости актеру пришлось расстаться из-за проблем с налоговой.
Линдси Лохан
До 2007 года актриса заработала около 30 миллионов долларов, однако из-за правовых нарушений, пагубных привычек и постоянных гулянок к 2010 году актриса потеряла все свое состояние. На выплату налогов Линдси потратила более 230 тысяч долларов, на оплату юридических услуг — 1 миллион, и 200 тысяч на реабилитацию и непредвиденные расходы. На развлечения ушло около 7 с половиной миллионов. Сейчас капитал Лохан составляет 500 тысяч. Последние годы актриса пытается наладить свою жизнь и карьеру.
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