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Компания Maris подвела итоги развития рынка офисной недвижимости в I полугодии 2018
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Компания Maris подвела итоги развития рынка офисной недвижимости в I полугодии 2018 

АСН-Инфо 11 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
В I полугодии 2018 года было введено в эксплуатацию 2 офисных здания (14 000 кв. м), построенных для собственных нужд и не представленных на рынке аренды. Это является минимальным полугодовым значением с 2005 года.
Нулевой прирост спекулятивного предложения привел к дальнейшему снижению уровня вакансии. По состоянию на начало июля 2018 года в Петербурге свободно около 209 200 кв. м или 7,3% (-0,4 п.п. по отношению к итоговому показателю 2017 года).
Основной спрос продолжали формировать IT-компании. Отмечается активизация спроса со стороны компаний финансовой сферы.
Объем чистого поглощения за 6 месяцев составил 31 000 кв. м, что является наименьшим полугодовым показателем за последние 4 года.
На фоне вымывания с рынка дешевого предложения средневзвешенная арендная ставка в офисных зданиях класса А выросла на 4,4% по сравнению с декабрем 2017 года и составила 1905 р/кв м в месяц, включая НДС и операционные расходы. Арендная ставка в зданиях класса В не изменилась и осталась на уровне итогового показателя 2017 года — 1 210 рублей за кв. м в месяц.
Maris в ассоциации с CBRE — одна из ведущих управляющих компаний в сфере недвижимости, предлагающая полный комплекс услуг: управление и эксплуатация объектов недвижимости, аренда, продажа и оценка коммерческих помещений, продажа квартир.
С 2011 Maris является абсолютным лидером среди брокерских компаний по объему реализованных офисных площадей в Санкт-Петербурге, а также активно участвует в реализации производственных и складских площадок.
В управлении компании Maris находится 125 100 кв. м офисных площадей класса А.
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