837 кузбасских семей получат уголь бесплатно

В Кузбассе стартовала благотворительная акция по обеспечению малоимущего населения углем.

Акция проводится в рамках подготовки к празднованию Дня шахтера-2018, сообщает пресс-служба городской администрации. Бесплатно уголь получат следующие категории граждан:

пенсионеры без льгот на федеральном и региональном уровне, размер пенсии которых не превышает 150% прожиточного минимума;малоимущие семьи с детьми;малоимущие трудоспособные граждане в сложной жизненной ситуации.

Всего будет выделено 3 348 тонн сортового угля из расчета 4 тонны на семью. На доставку угля из бюджета города выделено около 1 млн 300 тыс. рублей.