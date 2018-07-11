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837 кузбасских семей получат уголь бесплатно
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837 кузбасских семей получат уголь бесплатно 

АиФ Кузбасс 11 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В Кузбассе стартовала благотворительная акция по обеспечению малоимущего населения углем.
Акция проводится в рамках подготовки к празднованию Дня шахтера-2018, сообщает пресс-служба городской администрации. Бесплатно уголь получат следующие категории граждан:
пенсионеры без льгот на федеральном и региональном уровне, размер пенсии которых не превышает 150% прожиточного минимума;малоимущие семьи с детьми;малоимущие трудоспособные граждане в сложной жизненной ситуации.
Всего будет выделено 3 348 тонн сортового угля из расчета 4 тонны на семью. На доставку угля из бюджета города выделено около 1 млн 300 тыс. рублей.
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