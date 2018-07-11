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Банк «Приобье» уменьшил ставки по вкладам
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Банк «Приобье» уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 11 июля 2018
Базирующийся в Нижневартовске банк «Приобье» понизил депозитные ставки.
Вклад «Классический» (от 10 тыс. рублей на год) открывается под 6,5% (вместо 6,9%), «Популярный» (от 10 тыс. рублей на полгода) — под 6,25% годовых (прежде — под 6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
Доходность «Полезного» (от 10 тыс. рублей на три месяца) составляет 6% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Престиж Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на год) доступен под 6,75% (до этого — под 7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Все вклады, за исключением «Полезного», можно пополнять.
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