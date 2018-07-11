Банк «Приобье» уменьшил ставки по вкладам

Базирующийся в Нижневартовске банк «Приобье» понизил депозитные ставки.

Вклад «Классический» (от 10 тыс. рублей на год) открывается под 6,5% (вместо 6,9%), «Популярный» (от 10 тыс. рублей на полгода) — под 6,25% годовых (прежде — под 6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Продуктовый виджет

Доходность «Полезного» (от 10 тыс. рублей на три месяца) составляет 6% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Престиж Пенсионный» (от 5 тыс. рублей на год) доступен под 6,75% (до этого — под 7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Все вклады, за исключением «Полезного», можно пополнять.