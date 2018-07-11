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Рабочие пять лет играли в лотерею с одними и теми же числами и сорвали куш
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Рабочие пять лет играли в лотерею с одними и теми же числами и сорвали куш 

Lenta.ru 11 июля 2018
Фото: Lenta.ru
В Австралии шестеро пожилых рабочих пять лет подряд играли в лотерею с одними и теми же числами и в итоге сорвали крупный джекпот. Об этом сообщило издание Daily Mail.
С 2013 года группа строителей из города Перт, столицы штата Западная Австралия, каждую неделю встречалась для игры в дартс, собирала по десять долларов с каждого и тратила их на покупку лотерейных билетов. Каждый из участников вписывал в них свое любимое число.
В субботу, 8 июля, они наконец-то сорвали джекпот в 503 тысячи долларов. «Мы знали, что выигрыш уже близко. Мечтать не вредно, не так ли? И верить, что все получится», — признался один из них. Они разделили выигрыш на доли от 84 до 87 тысяч долларов и устроили шумную вечеринку.
Деньги они планируют потратить на круизы, помощь детям и погашение долгов. «Жизнь на пенсии должна быть спокойной, и эти деньги немало нам в этом помогут», — добавил австралиец.
В начале июня сообщалось об американце, который 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и выиграл миллион. Деньги он собирается потратить на погашение ипотеки.
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