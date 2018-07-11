Уровень газификации в Московской области достиг 96%

«Уровень газификации в Московской области в настоящий момент — 96%. В целом уровень газификации в Московской области очень высокий, но реальных потребителей газа существенно меньше, ведь в газифицированных населенных пунктах часть жителей не пользуется газом», — сказал Неганов.

Он также добавил, что в Подмосковье газ отсутствует в некоторых населенных пунктах с малой численностью населения, а также в части садовых товариществ.

По словам министра, к вопросу повышения уровня газификации региона следует подходить с осторожностью. Так, повышение уровня газификации будет приводить к тому, что все больше земли будет изыматься из хозяйственного оборота.

В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.