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Уровень газификации в Московской области достиг 96%
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Уровень газификации в Московской области достиг 96% 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
В Подмосковье 96% населенных пунктов газифицированы, что является очень высоким показателем, газ на данный момент отсутствует только в малонаселенных пунктах и в части СНТ, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр энергетики региона Леонид Неганов.
«Уровень газификации в Московской области в настоящий момент — 96%. В целом уровень газификации в Московской области очень высокий, но реальных потребителей газа существенно меньше, ведь в газифицированных населенных пунктах часть жителей не пользуется газом», — сказал Неганов.
Он также добавил, что в Подмосковье газ отсутствует в некоторых населенных пунктах с малой численностью населения, а также в части садовых товариществ.
По словам министра, к вопросу повышения уровня газификации региона следует подходить с осторожностью. Так, повышение уровня газификации будет приводить к тому, что все больше земли будет изыматься из хозяйственного оборота.
В Подмосковье действует губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это самая масштабная программа из принятых в регионе за последние десятилетия. За последние четыре года темпы газификации Подмосковья выросли в четыре раза. За это время в рамках программы построено свыше 2,5 тысяч километров газопроводов, газифицировано более 300 населенных пунктов, порядка 116 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.
Всего в год в Московской области заключается порядка 20 тысяч договоров на технологическое присоединение.
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