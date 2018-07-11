Названы самые доходные авиамаршруты в мире 

Были выявлены 10 самых доходных маршрутов в мире, при этом рейтинг возглавляют рейсы British Airways, связывающие Хитроу с нью-йоркским аэропорт имени Джона Кеннеди.
Этот прибыльный маршрут приносит в среднем миллиард долларов в год (24 639 долларов в час), что составило около 6 процентов от общей выручки British Airways в 2017 году.
С точки зрения почасового дохода от маршрута, лидирует направление Хитроу — Дубай, которое обслуживается авиакомпанией Emirates и приносит 25,308 долларов в час.
Пять из десяти самых доходных маршрутов вылетают или из Хитроу или в него, в результате чего сейчас ведутся жаркие дискуссии относительно необходимости открытия третьей взлетно-посадочной полосы.
Все топ-10 маршрутов являются рентабельными, сочетая в себе, как правило, широкий спектр услуг с высокой частотой рейсов. Например, по маршруту «Мельбурн-Сидней» ежедневно выполняется 65 перелетов. Этот рейс является самым высокодоходным среди внутренних маршрутов в рейтинге, генерируя 854 миллионов долларов в год.
Четвертое место в списке рентабельности занял рейс Лондон — Гонконг, осуществляемый через Сингапурские авиалинии — 709 миллионов долларов за год, в то время, как маршрут авиакомпании Cathay Pacific из лондонского Хитроу в Гонконг занял седьмое место, принеся 631 миллионов долларов.
По данным OAG, эти маршруты, как правило, включают высокий процент делового трафика и имеют более высокую доходность.
В 2016 году Национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Etihad представил самый дорогой рейс в мире с собственным люксом «The Residence».
Билет в один конец между Нью-Йорком и Мумбаи в этом роскошном самолете будет стоить £38,000, в то время как билет туда и обратно стоит £52,000. На время полета в распоряжении пассажира будут дворецкий, шеф-повар и 32-дюймовый телевизор с плоским экраном.
10 самых доходных маршрутов:
Лондон — Нью-Йорк
Мельбурн — Сидней
Лондон — Дубай
Лондон — Сингапур
Лос-Анджелес — Нью-Йорк
Сан-Франциско — Ньюарк
Гонконг — Лондон
Лондон — Доха
Ванкувер — Торонто
Сидней — Сингапур