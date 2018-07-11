Банки навариваются на ЧМ-2018

Ставки по депозитам будут снижаться до конца года после неожиданного июньского роста

Ставки по вкладам физлиц будут падать до конца 2018 года, несмотря на июньское резкое повышение средней максимальной доходности, которую готовы предложить гражданам топ-10 банков. Не помогут россиянам дополнительно заработать на депозитах ускорение инфляции и более сдержанная монетарная политика ЦБ , прогнозируют эксперты, опрошенные News.ru.

Во второй половине июля гражданам стоит ожидать снижения средней максимальной ставки с высокого уровня, который зафиксировали в Центробанке по итогам второй декады июня. Тогда доходность депозитов в топ-10 банков по величине вкладов резко увеличилась — на 0,4 процентного пункта по сравнению с первой декадой и достигла 6,45%. Рост этого показателя произошел неожиданно, причем впервые за восемь месяцев, с октября 2017 года.

До конца года средняя максимальная ставка банков будет находиться в диапазоне 6,1–6,35% годовых, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастрышин. То есть доходность депозитов, следует из его слов, в течение ближайших месяцев вернётся к низкому уровню начала июня.

Стоит ожидать небольшой коррекции уровня ставок вниз, солидарны директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик

Казалось бы, ситуация в экономике и финансовой системе складываются таким образом, что появилась возможность дополнительного заработка за счёт своих накоплений, если отнести их банк. Ведь «большая десятка» — это ориентир, за которым следят остальные игроки. Да и инфляция в июне ускорилась до 0,5% в месячном выражении с 0,4% в мае и апреле, свидетельствуют данные Росстата . На этом фоне Центробанк решил оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,25%. И ужесточил риторику: динамика снижения ключевой ставки становится более плавной, перспективы смягчения монетарной политики могут перенестись уже в 2019 год.

«Впервые за долгое время рынки увидели сигнал, что ключевая ставка может быть даже повышена, что тоже дало импульс по рыночным ставкам, — рассказывает Ярослав Лисоволик. — Есть другие факторы: на фоне такого рода сигналов произошло увеличение инфляционных рисков, прежде всего, с точки зрения цен на бензин и других компонентов потребительской корзины».

Возможно, продолжает он, банки хотели воспользоваться этим, чтобы повысить ставку для привлечения дополнительных клиентов. Эти факторы вместе и сыграли ключевую роль в росте доходности депозитов.

Выгоды не будет

Почему же гражданам не удастся получить дополнительную «копеечку» за счёт роста ставок по вкладам в будущем? Стоит глубже разобраться в причинах июньского роста доходности, указывают эксперты, опрошенные News.ru. Во-первых, рост средневзвешенной ставки едва ли был напрямую связан с решением Банка России оставить ключевую ставку неизменной, убежден Максим Тимошенко. Это решение было ожидаемым и уже было «заложено» в цену привлечения депозитов, поясняет он.

Во-вторых, в условиях ограниченности рынков капитала рост средней ставки вероятнее был вызван плановыми потребностями в ликвидности ряда банков, в том числе, под рефинансирование других обязательств, рассуждает Тимошенко.

В-третьих, не последнюю роль сыграли традиционные летние акции банков, желающих поддержать депозитные портфели в сезон летних отпусков, когда некоторые граждане снимают часть сбережений, чтобы хорошенько отдохнуть. С такой точкой зрения соглашается Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка: увеличение максимальной ставки во второй декаде июня было вызвано введением несколькими крупными банками временных вкладов с повышенными ставками.

Например, Сбербанк — лидер по объему депозитов физлиц — ввёл вклад «Побеждай», приуроченный к удачной игре сборной России на чемпионате мира по футболу против Саудовской Аравии . До введения этого промовклада максимальная ставка по вкладам в Сбербанке не превышала 4,45% годовых, а для VIP-клиентов — 5,55%.

Райффайзенбанк запустил новый вклад, назвав его «Приветственный». Ставка по депозиту равняется 6,51% годовых (с учетом капитализации) на полгода и 6,01% — на год. Ранее максимальная ставка по вкладам в Райффайзенбанке составляла всего 4,07% годовых.

В остальных банках ставки не изменялись так сильно, указывает Монастыршин. Кроме того, некоторые банки продолжили снижать доходность депозитов, приближаясь к максимальному уровню в крупных банках в начале июня.

Косвенно подтверждается гипотезы о том, что ведущую роль в повышении средней максимальной ставки сыграли всё-таки летние акции банков, если изучить ситуацию за аналогичный период прошлого года, когда до ЧМ-2018 было ещё далеко. Так, в первой декаде июня показатель равнялся 7,59%, во второй опустился до 7,45% и продержался на этом уровне до конца месяца. Примерно на этой же отметке средняя максимальная доходность находилась до конца июля.

С другой стороны, сейчас банки не могут не реагировать на изменения в настроениях россиян — сберегательная модель поведения населения, которая имела место ранее, в последний год сменилась на потребительскую, отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова . Банки, соответственно, лишились части депозитов, израсходованных россиянами, и теперь испытывают некоторую потребность в финансах. Из-за этого кредитные организации и стараются привлечь деньги, делая доходность по вкладам более привлекательной.