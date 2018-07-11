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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 29 копейку — до 62,03 рубля.
Курс евро повысился на 25 копейки, составив 72,82 рубля.
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