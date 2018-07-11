Огурцы, помидоры и капуста за месяц подешевели на 30-40%

Самарской области дешевеют многие фрукты и овощи, сообщает Самарастат. Так, на 12,5% с 2 по 9 июля подешевела белокачанная капуста, томаты — на 9,5%, огурцы на 6,4%.

В целом за месяц капуста подешевела примерно на 35%, томаты сбросили около 40% цены, а огурцы — примерно 30%.

Однако при этом подорожали морковь и пшено: за неделю на 6,3% и на 2,3% соответственно, за месяц примерно на 30 и 10% соответственно.

Уровень инфляции в июне 2018 года составил 100,6%, в том числе:

— на продовольственные товары — 101,0%; — на непродовольственные товары — 100,1%; — на платные услуги — 100,4%.

С начала года индекс инфляции составил 102,3%.