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Огурцы, помидоры и капуста за месяц подешевели на 30-40%
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Огурцы, помидоры и капуста за месяц подешевели на 30-40% 

Волга Ньюс 11 июля 2018
В Самарской области дешевеют многие фрукты и овощи, сообщает Самарастат. Так, на 12,5% с 2 по 9 июля подешевела белокачанная капуста, томаты — на 9,5%, огурцы на 6,4%.
В целом за месяц капуста подешевела примерно на 35%, томаты сбросили около 40% цены, а огурцы — примерно 30%.
Однако при этом подорожали морковь и пшено: за неделю на 6,3% и на 2,3% соответственно, за месяц примерно на 30 и 10% соответственно.
Уровень инфляции в июне 2018 года составил 100,6%, в том числе:
— на продовольственные товары — 101,0%; — на непродовольственные товары — 100,1%; — на платные услуги — 100,4%.
С начала года индекс инфляции составил 102,3%.
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