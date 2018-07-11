В России в пять раз выросли продажи кокошников

Чемпионат мира по футболу удивляет не только футбольными результатами, но и околоспортивными моментами. Известно, что мероприятие такого уровня приносит огромные деньги продавцам сувениров и различной атрибутики. Одним из главных элементов одежды болельщиков на этом мундиале стал кокошник. Продажи этого головного убора бьют рекОрда» *запрещены в РФ ">орды.

В городах, где проходили матчи мирового первенства, в пять раз выросли продажи кокошников, пишет РБК. Кроме того, в 2,7 раза вырос средний чек за покупку кокошников — с 330 рублей в июне до 910 рублей в июле. Максимальная цена выросла в два раза — до 3 тысяч рублей.

Напомним, что на матче с Испанией три болельщика в кокошниках стали лучшей рекламой этого головного убора. Пока команды разыгрывали путевку в четвертьфинал, компания из двух мужчин и женщины невозмутимо уплетала шаурму. Они стали героями многочисленных мемов, позже их позвали на четвертьфинал турнира в качестве талисмана. Именно накануне матча Россия — Хорватия пришелся стремительный рост числа покупок и цен на кокошники.