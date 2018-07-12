Рынок акций Австралии закрылся ростом, S&P/ASX 200 прибавил 1,00%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, IT и финансов.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 вырос на 1,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Wisetech Global Ltd (AX:WTC), которые подорожали на 0,950 п. (5,88%), закрывшись на отметке в 17,110. Котировки Sonic Healthcare Ltd (AX:SHL) выросли на 1,470 п. (5,85%), завершив торги на уровне 26,590. Бумаги Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли в цене на 0,470 п. (4,52%), закрывшись на отметке 10,870.

Лидерами падения стали акции G8 Education Ltd (AX:GEM), цена которых упала на 0,080 п. (3,20%), завершив сессию на отметке 2,420. Акции Origin Energy Ltd (AX:ORG) поднялись на 0,280 п. (2,88%), закрывшись на уровне 9,450, а Charter Hall Long WALE REIT (AX:CLW) снизились в цене на 0,125 п. (2,87%) и завершили торги на отметке 4,235.

На Сиднейской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (644) превысило количество закрывшихся в минусе (464), а котировки 398 акций практически не изменились.

Котировки акций Sonic Healthcare Ltd (AX:SHL) выросли до исторического максимума, поднявшись на 5,85%, 1,470 п., и завершили торги на отметке 26,590. Котировки акций Afterpay Touch Group Ltd (AX:APT) выросли до исторического максимума, поднявшись на 4,52%, 0,470 п., и завершили торги на отметке 10,870.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 2,99% до отметки 12.733.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,10%, или 1,20, достигнув отметки $1.243,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,57%, или 0,40, до $70,78 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,72%, или 1,26, до отметки $74,66 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD выросла на 0,18% до 0,7381, а котировки AUD/JPY повысились на 0,47%, достигнув отметки 82,89.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 94,51.