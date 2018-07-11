Цена биткоина упала до $6,3 тысячи

Цена биткоина упала до $6,3-6,4 тыс. на новостях о взломе платформы Bancor

Биткоин (bitcoin) в среду подешевел до 6,3-6,4 тысячи долларов на новостях о взломе швейцарской криптоплатформы Bancor, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.11 мск биткоин дешевел на 1,33%, до 6,48 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 4,02%, до 6,327 тысячи долларов.

Другие криптовалюты дешевеют вслед за биткоином: Ethereum — на 6,71%, до 435,4 доллара, Ripple — на 4,21%, до 0,447 доллара, Bitcoin Cash — на 4,7%, до 693,94 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 250,66 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 44% всего рынка криптовалют.

Инвесторы отыгрывают новости о хакерской атаке на криптоплатформу Bancor (она позволяет пользователям создавать свои токены и обменивать их в рамках платформы на другие непосредственно из кошельков, то есть в обход криптобирж). Во вторник из "кошелька" платформы были похищены 23,5 миллиона долларов в различных криптовалютах. Кошельки пользователей платформы в результате хакерской атаки не пострадали.