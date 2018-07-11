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Всё из-за долёвки: квартиры в Академическом и на Шарташском рынке подорожали на 6%
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Всё из-за долёвки: квартиры в Академическом и на Шарташском рынке подорожали на 6% 

e1.ru 11 июля 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге выросла цена квадратного метра на вторичном рынке. Как подсчитали аналитики онлайн-сервиса по поиску жилья N1.RU, стоимость одного «квадрата» за 6 месяцев 2018 года выросла на 2,2% — с 71,4 тысячи рублей до 73 тысяч рублей.
За полгода значительно подорожали большие квартиры. Стоимость квадратного метра в четырехкомнатной квартире выросла на 3%, в трёшке — на 3,5%, в двухкомнатной — на 1,6%, а в однокомнатной квартире — лишь на 0,4%.
Больше всего «квадрат» за последние полгода подорожал в Академическом (на 6,3%), а также на ЖБИ (на 4%) и Шарташском рынке (6,5%).
«Цены на жильё растут из-за изменений в законе о долевом строительстве, согласно которым будет постепенно отменена схема финансирования жилья дольщиками, что приведет к удорожанию денег для строительства новых объектов», — рассказала руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
С 1 июля в России вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве: прямая продажа жилья в строящихся домах запрещена. В декабре прошлого года екатеринбургские застройщики давали прогноз, что квартиры подорожают на 30 процентов, когда свернут долёвку.
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