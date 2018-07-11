ФАС проверит структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» на Дальнем Востоке

Антимонопольное ведомство подозревает компании в уклонении от заключения договоров на поставку топлива и намерена проверить «РН-Востокнефтепродукт», «ННК-Камчатнефтепродукт» и «ННК-Приморнефтепродукт».

Цены на НПЗ в регионе действительно выше, чем на бирже. По данным ЦДУ ТЭК, бензин АИ-92 и АИ-95 в начале июля стоил на Комсомольском НПЗ «Роснефти» 51,5 тысячи и 55,2 тысячи рублей за тонну, на Хабаровском НПЗ «Нефтегазхолдинга» — 55,5 тысячи и 57,4 тысячи рублей соответственно. Биржевой индекс для Сибири и Дальнего Востока на эти виды топлива на СПбМТСБ составлял 47 тысяч и 49,6 тысячи рублей за тонну.

Глава управления ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин отметил газете, что в целом по РФ ситуация с маржинальностью независимых АЗС улучшается, чему способствует снижение цен в мелкооптовом сегменте. Но на Дальнем Востоке ситуация хуже, признает он, связывая это с ремонтами НПЗ. В «Роснефти» и «Нефтегазхолдинге» от комментариев отказались. Источник издания в «Нефтегазхолдинге» заявил, что мощности Хабаровского завода были на максимуме в июне, а объем поставок топлива сопоставим с 2017 годом.

Розничные цены на Дальнем Востоке одни из самых высоких в России, отмечает газета. После того как крупные нефтяники в конце мая пообещали заморозить цены на АЗС, там они росли быстрее, чем в других регионах. Причина в том, что на Дальнем Востоке только два крупных НПЗ, а среди АЗС преобладают независимые игроки.