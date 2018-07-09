Китай введет полный запрет на импорт отходов к 2020 году 

По данным американского Института промышленности переработки отходов ISRI, в 2016 году Китай импортировал 28,5 млн тонн макулатуры и более 3,3 млн тонн содержащего медь лома. Импорт пластиковых отходов только из США составил 775 тыс. тонн. По оценкам Drewry, на перевозки отходов в год приходится примерно 5 млн TEU глобального контейнерного трафика.
Ожидается, что все эти цифры резко сократятся в этом году из-за ограничений на ввоз отдельных видов отходов или ужесточения требований к содержанию в них вредных веществ, введенных Китаем за последние 18 месяцев. В этих условиях китайские переработчики активно инвестируют в перенос производств в Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии. Однако их возможности по приему вторсырья не сопоставимы с Китаем.