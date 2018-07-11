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Едим помидоры и ходим пешком: Оренбургстат об изменении цен
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Едим помидоры и ходим пешком: Оренбургстат об изменении цен 

ProOren 11 июля 2018
Фото: ProOren
По сравнению с прошлым месяцем общий индекс цен на потребительские товары в Оренбургской области повысился на 0,5%.
В июне 2018 года увеличилась стоимость свежих овощей и мяса. Особенно сильно подорожала капуста (на 18,2%) и морковь (на 11,6%), сообщает Оренбургстат. Также отмечается увеличение стоимости охлажденных и мороженых кур: они стали дороже на 6,5%.
А вот помидоры подешевели на четверть. Стали дешевле (на 20%) и огурцы. Неразделанную мороженую рыбу теперь можно купить на 5,3% меньше ее стоимости в мае, а гречку — на 3,3%.
В июне по области сильно повысились цены на непродовольственные товары. К примеру, моторное топливо стало дороже на 15,1%, бензин марки АИ-98 — на 4,6%, АИ-92 — на 2,5%. За дизельное топливо теперь придется платить на 3,5% больше.
Повышение цен произошло и в сфере транспортных услуг. Почти на 20% увеличилась стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда дальнего следования, в купе — на 5-6%. Подорожала и стоимость полета в экономклассе: цены на билеты увеличились в среднем на 5,3%. Цена проезда в междугороднем автобусе стала больше на 2,1%, в городском — на 1,7%, в маршрутке — на 1,6%.
На данный момент среди регионов ПФО Оренбургская область занимает 5 место по значению минимального индекса потребительских цен.
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