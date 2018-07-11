В Омске «Холидей» устроил масштабную распродажу супермаркетов

Омске на продажу выставлено более десятка магазинов сети. В дело о банкротстве новосибирского ритейлера «Холидей» вступил "Альфа Банк" . Как сообщает «Коммерсант», долг компании перед кредитным учреждением превышает миллиард рублей. По данным «Сибирского агентства новостей», в конце прошлого года в рамках банкротного дела к ООО «Компани „Холидей“, владеющего сетью дискаунтеров „Холидей“, уже поступило более 50 исков. Большинство из них касаются оплаты ритейлером поставок.

»Омск Здесь" ранее писал, что компания решила продать торговые площади по всей Сибири, сосредоточившись на моноформате. На сайте «Авито» за последнюю неделю появились объявления о продаже или аренде нескольких десятков магазинов в разных районах города.

— Думаю, площади продать удастся, — говорит директор ООО «НоваТор» Арсен Пономарев . — Только вопрос в цене, если она будет адекватной. К нам поступали обращения купить или арендовать площади. Но у нас денег нет, поэтому предложение для нас не подходит.

К примеру, стоимость аренды магазина в Советском округе, площадью в 1200 кв. м оценивается в 450 тыс. руб. — чуть более 337 руб. за «квадрат». Стоимость продажи магазина с аналогичной площадью в том же районе составляет 44 млн руб. — более 36 тыс. руб. за квадратный метр. По мнению руководителя АН «Аркада-Стиль» Константина Романко, цена продажи вполне рыночная. Претендовать на покупку недвижимости могут федеральные или местные ритейлеры, либо предприниматели-рантье, приобретающие коммерческую недвижимость для последующей ее сдачи в аренду.

— На рынке сейчас не все так плохо, спрос возможен, вопрос лишь в сроках реализации недвижимости, — продолжает Константин Романко. — Вообще на рынке складывается интересная ситуация. С начала года цены на недвижимость не падают, вполне вероятно, что рынок нащупал, и, думаю, все скоро поймут, что цены на недвижимость больше снижаться не будут.

Группа компаний «Холидей» — один из крупнейших ритейлеров Сибири. По собственным данным, сеть насчитывает 492 магазина.