Снова посыпались туроператоры. Безопаснее отдыхать на даче?

Туристический рынок лихорадит: четыре туроператора в новом сезоне вынуждены были объявить о финансовой несостоятельности.

«Матрешка-Тур», Polar Tour, «Аврора-БГ», а также работающий с 1991 года оператор DSBW, который специализировался на турах в Европу. Гендиректор компании Карен Гончаров сравнил крах своей фирмы со «смертью близкого человека». На грани банкротства балансирует и один из старейших и некогда самых крупных туроператоров — «Натали Турс».

Печали «Натали» длятся уже несколько лет. Компания начинала в 1992 году как небольшая фирма. Сначала продавали туры в бюджетные пансионаты Анапы , затем — автобусные туры экономкласса. К 2012 году оборот «Натали Турс» составил уже 1 млрд рублей, а число клиентов компании перевалило за 850 тысяч человек в год. В последние годы турпоток компании сдулся — оператор перевозил чуть больше 20 тысяч туристов в год. 30 июня этого года «Натали Турс» пошла на отмену нескольких чартерных рейсов из-за непроданных мест в самолетах.

Ситуация сейчас напоминает «черный сезон» 2014 года, когда рынок покинули более 10 компаний и не все пострадавшие туристы смогли получить компенсацию за испорченный отдых в полном объеме.

Четыре года рынок пытался восстановиться, но удалось это, как видим, не всем. Крах 2018 года произошел из-за падения спроса на путевки. Падение продаж, по оценкам главы «Натали Турс» Владимира Воробьева , составило около 40%. Кто-то остался дома, так как именно здесь сейчас проходит главное мировое событие — чемпионат мира по футболу. Кого-то остановил рост курса доллара (с 55 до 63 рублей за 1$ с начала года) и цен на топливо (+20%). Немало и тех, кому дальние перелеты и заморские путешествия уже не по карману. По данным недавнего опроса ВЦИОМ, более 45% россиян в этом году запланировали провести свой летний отпуск дома, а еще 34% намерены отдохнуть на даче.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2018 под заголовком «Плохой сезон».

Подводные камни помощи клиентам туроператоров, «испытывающих проблемы»