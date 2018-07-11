ПОЧЁМ БИТУМ ДЛЯ НАРОДА? Как рост цен на асфальт может отразиться на проекте

В новую дорожную одежду только в Иркутской области в этом году вкладывают больше 1,5 миллиарда рублей, работа уже «кипит» вовсю. Ещё недавно казалось, что проект буквально незыблемый и вообще ничего не может нарушить планов на ремонт, пока не выяснилась одна деталь: в Приангарье стремительно дорожает битум — важная составляющая асфальта. В августе и вовсе ожидают дефицит этого материала. Как это может отразиться на качестве и сроках реализации программы?

Вслед за бензином?

Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов называет рост стоимости битума основной головной болью своего министерства. По его словам, ещё два года назад в начале ст роительного сезона битум стоил 6 тыс. руб. за тонну, к осени 2016-го стоимость выросла на 100% и составила 12 тыс. рублей. За 2017 год материал подорожал до 17 тыс. руб. за тонну. С этой же отметки цена стартовала нынешней весной, но за 2 месяца уже выросла на 50%. Сейчас тонна битума стоит примерно 23 тыс. руб. И, как говорит Липатов, это не предел. По его прогнозу, к осени материал перешагнёт порог в 30 тыс. руб.

Эти цены — на битум, который производит

в Иркутской области единственный завод, расположенный в Ангарске . Там материал покупают как асфальтобетонные заводы, так и крупные предприятия, занимающиеся ремонтом дорог, у которых есть собственное производство асфальтобетонной смеси. Притом приобретают

материал дорожники не только из Иркутской области, но и из Бурятии , Забайкалья и даже Монголии

Как считает Евгений Липатов, это тоже может влиять на цены: за границей битум покупают за доллары, курс валюты периодически растёт, а значит, растёт и выручка предприятия в рублях, поэтому продавать местным по старым ценам становится не так выгодно. Ещё одна причина: ни для кого не секрет, что горюче-смазочные материалы в этом году сильно выросли в цене в принципе, логично, что поднялась стоимость и таких производных нефти, как битум.

Фирма-дистрибьютор ангарского битума дорожникам удорожание не комментирует, как не стала объясняться и с корреспондентом « АиФ в ВС», заявив, что обсуждать цены с журналистами сотрудники не намерены.

Конечно, Ангарск — не единственный город, где производят вяжущий компонент, приобрести его можно и в других регионах. Евгений Липатов говорит, что опыт покупки битума в упаковках у наших дорожников был: они везли его, например, из Красноярского края . Однако это тоже получается невыгодно: транспортные расходы «убивают» всю экономию.

Экономия на миллиметрах

Ещё один нюанс: завод в Ангарске каждые август — сентябрь отправляется на плановый ремонт, из-за которого может возникнуть дефицит, но об этом все подрядчики знают, поэтому стараются запасаться материалом заранее, пока он, во-первых, в наличии, во-вторых — не стал ещё дороже.

По словам Липатова, единственное, как цена битума и его временная нехватка может сказаться на итогах программы этого года, — возможно, немного снизятся темпы работ. Хотя сейчас они хорошие, более того — ремонт на пяти участках (четыре из них — в Ангарске, один — в Шелехове ) уже завершили. На стоимости реализации программы этого года нынешняя ситуация с ценами отразиться не может, так как контракты на ремонт участков дорог разыгрывали весной и стоимость там фиксированная.

Чиновники опасаются, что если битум продолжит дорожать, а по их прогнозам стоимость асфальтобетона из-за этого может подняться ещё на 30 — 40% в следующем году, то регион может через год перестать укладываться в финансовые рамки, установленные правительством РФ . А оно выделяет субъектам с численностью населения, как в Иркутской области, 745 млн руб. ежегодно. Придётся либо просить у федералов больше денег, либо снижать объёмы, а это тоже нежелательно, так как к 2025 году регион должен привести к нормативному состоянию минимум 80% дорог в Иркутской агломерации — то есть в Иркутске , Ангарске, Шелехове и населённых пунктах вблизи этих городов. Сейчас этот показатель — на уровне 52,5%.

Есть и риск того, что подрядчики просто будут менее охотно брать контракты на ремонт, так как чистая прибыль предприятий уменьшается пропорционально росту стоимости материалов.

— По сметам тонна асфальтобетонной смести стоит примерно 3,1 — 3,2 тыс. руб., эта цифра уже практически равна себестоимости асфальтобетона, которая выросла до 3,05 тыс. руб. за тонну, — говорит Липатов, он уточняет, что запасать битум впрок, например по осени, когда его цена падает, большинство дорожников и заводов, которые производят асфальт, не могут. У них просто негде этот битум хранить. В советские времена битумные хранилища обустраивал каждый, даже маленький, завод. Но после перестройки, когда дефицит материалов исчез, эту практику прекратили и хранилища перестроили.

Между тем, если себестоимость производства будет расти и дальше, подрядчики могут начать экономить — например, уменьшать толщину асфальтового слоя, а это неизбежно отразится на качестве ремонта.

Как пояснили корреспонденту «АиФ в ВС» эксперты дорожной отрасли, заменить битум в составе асфальтобетонной смеси нечем. Его доля в дорожном покрытии может достигать 60%. Учёные-химики разрабатывают различные модификации битума, но это пока только исследования, результаты которых ещё не внедрены в производство.

Кстати

В цене растёт и мазут. Если раньше он в Иркутской области стоил в два раза меньше, чем битум, то сейчас уже обогнал его. Цена тонны мазута доросла до 30 тыс. руб.