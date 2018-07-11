В Красноярске выставлены на продажу десять муниципальных помещений

Департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска объявил о продаже 10 муниципальных помещений. Открытые аукционы назначены на 2 августа, приём заявок продлится до 24 июля. Так, предметом торга станут два нежилых помещения в центре Красноярска на пр. Мира, 118 и ул. Марковского, 43. Стартовая цена объектов площадью 193 и 264 кв. метра составляет 6,5 и 7,2 млн рублей, соответственно.

На территории Советского района торгуются четыре помещения, средняя цена 1 кв. м от 5 до 35 тыс. рублей: ул. Сергея Лазо, 28 (53 кв.м), ул. 40 лет Победы, 18 (342,7 кв.м), ул. Урванцева, 23 (244 кв.м), ул. 7-я Полярная, 6 (8,3 кв.м).

На правобережье краевого центра под выкуп определены три помещения: ул. Затонская, 7 (148,7 кв. м), ул. Борисевича, 8 (42,1 кв. м), ул. Московская,4 (94,8 кв.м), стартовая цена 1,9 млн руб., 766 тыс. руб., 3,03 млн руб., соответственно. В центре деловой активности Октябрьского района, по ул. Академика Киренского, 21, торгуется один из наиболее крупных лотов — помещение площадью 118.4 кв. м по цене 2,70 млн рублей.

Информация об объектах прогнозного плана приватизации размещена на сайте администрации Красноярска: www.admkrsk.ru в разделе «Аукционы по продаже муниципального имущества». Разъяснения о порядке и правилах участия в торгах можно получить по телефонам: 226-17-93, 226-17— 92.