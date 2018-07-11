Назван главный фактор поддержки рубля

Аналитики назвали главный фактор поддержки курса рубля

В пользу российской валюты пока будет играть и рост нефтяных котировок, которые, впрочем, сегодня могут испытать колебания на фоне выхода ежемесячного отчета ОПЕК

Давление на валюты развивающихся рынков со стороны торговых войн США Китая на текущий момент является весьма ограниченным, настроения инвесторов остаются далеки от тотального "бегства от рисков", констатирует главный аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Более того, интерес к рисковым активам вырос. "Мы наблюдаем рост цен на акции и облигации на развивающихся рынках, в том числе на российском рынке, что позитивно влияет на рубль. По нашим прогнозам, тенденция сохранится в течение ближайшего квартала", — говорит директор департамента операций на финансовых рынках СМП Банка Евгений Фенченко.

Курс рубля поддерживает и достаточно высокая цена на нефть, отмечает Фенченко. По данным биржи ICE, накануне сентябрьский фьючерс на баррель нефти марки Brent стоил около 79 долларов. Одновременно с этим укрепление рубля сдерживают покупки иностранной валюты Минфином , говорит Фенченко.

По словам Веселова, косвенно рублю помогает активная фаза дивидендного периода, благодаря которой на российский фондовый рынок идет приток иностранной ликвидности.

"Но в то же время это играет против рубля: иностранные фонды стараются полученные рублевые дивиденды конвертировать в доллары, что будет приводить к всплескам волатильности в рубле", — считает аналитик.

Сегодня также будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. Игроки на рынке сырья будут ждать цифры, на сколько будет смягчена сделка ОПЕК+, говорит Веселов. Это поможет предположить баланс спроса и предложения на рынке нефти.

Анголе. По мнению Покатовича, ценовая конъюнктура нефтяного рынка может продолжить подъем с фиксацией на уровне 80 долларов, если данные отчета покажут рынкам начало спада добычи нефти в Иране , а также продолжение снижения добычи сырья в Ливии

Кроме того, в среду выходит статистика по запасам и добыче в США, добавляет финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич

"Большой пакет данных способен вызвать повышенную волатильность как в нефти, так и на российском рынке. Важно также понимать, что нефть пережила внушительный рост в последние недели, поэтому является очень уязвимой к коррекции в случае выхода негативных данных о росте добычи и запасов, и вполне может проигнорировать позитивный отчет", — допускает он.

В целом аналитики считают, что сегодня курс доллара будет двигаться в диапазоне 62-63 рублей. По мнению Покатовича, этот коридор может быть немного превышен — до 63,4 рубля. По прогнозу Веселова, доллар 11 июля будет стоить ближе к 62 рублям.