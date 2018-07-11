Офшор на острове Русский начнет работать осенью 

Офшоры во Владивостоке и в Калининградской области заработают уже осенью 2018 года. Они будут функционировать на островах Русский и Октябрьский соответственно. По прогнозам, приток инвестиций превысит миллиард долларов. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Специальные административные районы (САР) начнут работать в сентябре–октябре на островах Октябрьский и Русский. Власти России рассматривают их как альтернативу зарубежным офшорам. Предполагается, что приток инвестиций в САР составит более миллиарда долларов.
Сообщается, что Государственная Дума собирается принять законодательные инициативы для создания специальных административных районов в России к концу весенней сессии.
Министерство экономического развития РФ оценило эффективность особой экономической зоны технико‐внедренческого типа «Исток» в Подмосковье на 100%. Оценку провели по 16‐ти абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 4‐м расчетным показателям.