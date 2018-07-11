Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и минерального производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General упал на 0,38%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Andino Investment Holding SAA (LM:AIH), которые подорожали на 0,100 п. (3,45%), закрывшись на отметке в 3,000. Котировки Grana Y Monter (LM:GRA) выросли на 0,040 п. (1,76%), завершив торги на уровне 2,310. Бумаги Intergroup (LM:IFS) выросли в цене на 0,610 п. (1,56%), закрывшись на отметке 39,710.

Лидерами падения стали акции Trevali Mining (LM:TV), цена которых упала на 0,030 п. (4,29%), завершив сессию на отметке 0,670. Акции Volcan Minera (LM:VOL_pb) поднялись на 0,030 п. (3,45%), закрывшись на уровне 0,840, а Buenaventura (LM:BVN) снизились в цене на 0,430 п. (3,14%) и завершили торги на отметке 13,260.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций Andino Investment Holding SAA (LM:AIH) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 3,45%, 0,100 п., и завершили торги на отметке 3,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,50%, или 0,37, достигнув отметки $74,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,13%, или 0,10, до $78,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,30%, или 3,80, до отметки $1.255,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,44% до 3,2693, а котировки EUR/PEN упали на 0,54%, достигнув отметки 3,8367.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 93,85.