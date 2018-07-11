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Делегация Торговой палаты КНДР в среду встретится с бизнесменами Владивостока
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Делегация Торговой палаты КНДР в среду встретится с бизнесменами Владивостока 

Прайм 7 часов назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл /ПРАЙМ/. Делегация Торговой палаты КНДР проведет встречу с бизнесменами Владивостока в среду, сообщает пресс-служба городского Центра развития предпринимательства.
"В рамках рабочего визита во Владивосток делегации Торговой палаты КНДР 11 июля 2018 года состоится встреча представителей бизнеса Владивостока с корейскими делегатами по вопросам развития торгово-экономических отношений и определения перспектив развития совместного инвестиционного сотрудничества", — говорится в сообщении.
По информации центра, делегация Северной Кореи заинтересована в экспорте женьшеневой медицинской продукции, участии российских компаний в торговых выставках на территории КНДР, поиске партнеров в производстве водки на основе женьшеня, экспорте чая и импорте сырья для производства медикаментов. Также будет обсуждаться возможность открытия во Владивостоке центра по реализации продукции из КНДР.
Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочего визита в Пхеньян предложил создать в одном из регионов Дальнего Востока «Торговый дом», в котором будут продавать товары из Северной Кореи, отмечало ранее Минвостокразвития РФ.
Также сообщалось, что участники бизнес-миссии из КНДР, которые посетили Амурскую область, Хабаровский и Приморский края, должны составить список не запрещенных санкциями Совета Безопасности ООН товаров для развития направлений экспорта и импорта между Россией и КНДР.
По итогам 2017 года товарооборот между регионами Дальнего Востока и КНДР составил 15 миллионов долларов США, что на 84% выше аналогичного показателя 2016 года.
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