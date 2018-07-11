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Китай впервые попал в рейтинг 20 самых инновационных стран
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Китай впервые попал в рейтинг 20 самых инновационных стран 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Китай впервые попал в двадцатку самых инновационных стран, заняв 17 место в рейтинге Глобального индекса инноваций (GII), свидетельствуют показатели за 2018 год.
Глобальный индекс инноваций рассчитывается ежегодно с 2007 года при участии Международной школы бизнеса INSEAD, Корнельского университета и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
Как сообщает издание Cornell Chronicle, при расчете индекса учитываются 80 различных показателей 126 стран. Индекс был разработан с целью оказания помощи компетентным органам в принятии решений по развитию инновационной деятельности.
Издание также отмечает, что прогресс Китая в 2018 году свидетельствует о трансформации политики руководства страны, направленной на переход структуры китайской экономики к более наукоемким отраслям.
В 2016 году Китай занимал 25 место в рейтинге GII, в 2017 — 22 место. В пятерку наиболее инновационных стран в 2018 году вошли Сингапур, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Швейцария. Россия занимает 46 строчку рейтинга.
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