Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,56%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, общественных услуг и финансов.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подешевел на 0,56%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Almacenes Exito SA (CN:IMI), которые подорожали на 80,0 п. (0,50%), закрывшись на отметке в 16.180,0. Котировки Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref (CN:GAA_p) выросли на 5,0 п. (0,42%), завершив торги на уровне 1.195,0. Бумаги Pfgrupoarg (CN:ARG_p) выросли в цене на 40,0 п. (0,23%), закрывшись на отметке 17.100,0.

Лидерами падения стали акции Conconcret (CN:CIC), цена которых упала на 27,0 п. (3,43%), завершив сессию на отметке 761,0. Акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) поднялись на 170,0 п. (1,99%), закрывшись на уровне 8.370,0, а Canacol Energy Ltd (CN:CNE) снизились в цене на 180,0 п. (1,91%) и завершили торги на отметке 9.220,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в плюсе (5), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Conconcret (CN:CIC) упали до минимума, упав на 3,43%, 27,0 п., и завершили торги на отметке 761,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 0,28%, или 0,31, достигнув отметки $111,72. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре выросли на 0,22%, или 5,50, до $2.481,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,22%, или 2,70, до отметки $1.247,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,38% до 2.882,55, а котировки BRL/COP повысились на 0,15%, достигнув отметки 742,29.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,06% до 94,54.