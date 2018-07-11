Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,45%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, COL Investment и услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,45%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref (CN:GAA_p), которые подорожали на 10,0 п. (0,84%), закрывшись на отметке в 1.200,0. Котировки Grupo Nutresa SA (CN:NCH) выросли на 100,0 п. (0,37%), завершив торги на уровне 27.200,0. Бумаги Almacenes Exito SA (CN:IMI) выросли в цене на 40,0 п. (0,25%), закрывшись на отметке 16.140,0.

Лидерами падения стали акции Etb (CN:ETB), цена которых упала на 13,0 п. (3,40%), завершив сессию на отметке 369,0. Акции Ecopetrol SA (CN:ECO) поднялись на 65,0 п. (2,15%), закрывшись на уровне 2.955,0, а Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) снизились в цене на 140,0 п. (1,64%) и завершили торги на отметке 8.400,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 6 акций практически не изменились.

Котировки акций Etb (CN:ETB) упали до исторического минимума, подешевев на 3,40%, 13,0 п., и завершили торги на отметке 369,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 2,18%, или 2,50, достигнув отметки $112,03. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 0,74%, или 18,50, до $2.476,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 1,04%, или 13,00, до отметки $1.242,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,45% до 2.871,50, а котировки BRL/COP упали на 2,00%, достигнув отметки 741,03.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,68% до 94,49.