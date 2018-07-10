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Украинский министр назвал фейком подписанное им письмо к Росатому
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Украинский министр назвал фейком подписанное им письмо к Росатому 

Деловая газета «Взгляд» 10 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалык назвал фейком информацию о своем предложении сотрудничества госкорпорации Росатом.
Насалик опроверг существование письма за его подписью, в котором говорится о необходимости возобновления ряда совместных проектов с топливной «дочкой» Росатома компанией ТВЭЛ в ядерной энергетике.
«Это фейк», — цитирует «Экономическая правда» министра.
При этом Насалик предоставил письмо, адресованное первому замдиректора корпорации Росатом Кириллу Комарову, в котором говорится о «готовности обсудить состояние реализации совместных проектов».
Министр сообщил, что минэнерго разработало два сценария дальнейших отношений с российской стороной в атомной области. По первому сценарию украинская сторона желает расторгнуть договор с ТВЭЛ по совместному российско-украинскому проекту «Завод ядерного топлива».
Насалик добавил, что сценарий включает в себя требования к России о возврате 8,5 млн долларов, ранее инвестированных Украиной.
«Из этих денег 6 млн долларов было оплачено России за проект строительства завода, а еще 2,5 млн долларов было внесено в качестве предоплаты за производственную линию завода. Мы предлагаем поставить вопрос о возврате этих денег», — сказал он.
Второй сценарий предполагает выкуп иностранным инвестором российской доли в «Заводе ядерного топлива», которая составляет 50% минус 1 акция.
Вместе с тем, источник в минэнерго настаивает на подлинности ранее опубликованного документа. «Насалик действительно подписал этот документ, но сделал это не читая его — министр в день визирует огромное количество документов», — сказал собеседник.
Ранее украинские СМИ публиковали письмо министра энергетики Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации Росатом Кирилла Комарова, в котором говорится о перспективах для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики.
Кроме того, министерство энергетики сообщило о намерении продать долю топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в совместном российско-украинском проекте «Завод ядерного топлива». Ведомство заявило, что китайская компания выкупит акции АО «TBЭЛ» в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта.
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