20 потрясных штук с AliExpress. Складное ведро? 

Складное ведро?Перед рабочей неделей предлагаем зарядиться позитивом и заказать несколько годных штук с AliExpress.
Для начала загляните в наш Telegram, там есть три самых достойных товара.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
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1. Bluetooth-колонка
Компактный громкий динамик с микрофоном для ответа на звонки.
Цена: 44 руб., купить с кэшбеком
2. Беспроводные наушники
Доступный аналог AirPods с зарядным кейсом.
Цена: 790 руб., купить с кэшбеком
3. Струбцина
Очень полезный в хозяйстве зажим, пригодится при любых строительно-ремонтных работах.
Цена: 152 руб., купить с кэшбеком
4. Футболки Breaking Bad Отличный повод вспомнить один из лучших сериалов современности.
Цена: 530 руб., купить с кэшбеком
5. Складные ведра
Удобные емкости для жидкости в сложенном виде занимают немного места.
Цена: от 919 руб., купить с кэшбеком
6. Встраиваемый дозатор
Емкость для жидкого мыла, которую можно удобно расположить на кухне.
Цена: 233 руб., купить с кэшбеком
7. Электронный водомер
Осуществляет быстрый и точный учет потребляемой воды.
Цена: 1 570 руб., купить с кэшбеком
8. Ящик для инструментов
Удобное приспособление для хранения небольших инструментов и мелких деталей.
Цена: 1 073 руб., купить с кэшбеком
9. Гамак
Удобный плотный гамак, в сложенном состоянии помещается в сумку для переноски.
Цена: 1 311 руб., купить с кэшбеком
10. Милый ночник
Помогает уснуть маленьким детям.
Цена: 818 руб., купить с кэшбеком
11. Велосипедный багажник
Емкое отделение для перевозки вещей и снаряжения.
Цена: от 1 570 руб., купить с кэшбеком
12. Необычная подушка
Впишется в интерьер и удивит всех гостей.
Цена: 831 руб., купить с кэшбеком
13. Походные штаны
Плотные штаны для походов на природу или строительных работ.
Цена: 1 445 руб., купить с кэшбеком
14. Органайзер для гаджетов
В таком удобно хранить и перевозить мелкие штуки.
Цена: 1 140 руб., купить с кэшбеком
15. Объемные пазлы
Уменьшенные копии известных достопримечательностей.
Цена: 285 руб., купить с кэшбеком
16. Пляжный коврик
С таким не затеряетесь на пляже.
Цена: от 437 руб., купить с кэшбеком
17. Дверной звонок
Продвинутая модель звонка с возможностью воспроизведения MP3 мелодий.
Цена: 44 руб., купить с кэшбеком
18. Компактный молоток
Не займет много места в сумке с инструментами.
Цена: 690 руб., купить с кэшбеком
19. Охладитель напитков
Небольшая трубка со льдом быстро охладит вино или шампанское.
Цена: 44 руб., купить с кэшбеком
20. Походная кружка
Складная титановая кружка с крышкой на 420 мл.
Цена: 1 190 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!