20 потрясных штук с AliExpress. Складное ведро?

Складное ведро?Перед рабочей неделей предлагаем зарядиться позитивом и заказать несколько годных штук с AliExpress.

Для начала загляните в наш Telegram, там есть три самых достойных товара.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

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1. Bluetooth-колонка

Компактный громкий динамик с микрофоном для ответа на звонки.

Цена: 44 руб., купить с кэшбеком

2. Беспроводные наушники

Доступный аналог AirPods с зарядным кейсом.

Цена: 790 руб., купить с кэшбеком

3. Струбцина

Очень полезный в хозяйстве зажим, пригодится при любых строительно-ремонтных работах.

Цена: 152 руб., купить с кэшбеком

4. Футболки Breaking Bad Отличный повод вспомнить один из лучших сериалов современности.

Цена: 530 руб., купить с кэшбеком

5. Складные ведра

Удобные емкости для жидкости в сложенном виде занимают немного места.

Цена: от 919 руб., купить с кэшбеком

6. Встраиваемый дозатор

Емкость для жидкого мыла, которую можно удобно расположить на кухне.

Цена: 233 руб., купить с кэшбеком

7. Электронный водомер

Осуществляет быстрый и точный учет потребляемой воды.

Цена: 1 570 руб., купить с кэшбеком

8. Ящик для инструментов

Удобное приспособление для хранения небольших инструментов и мелких деталей.

Цена: 1 073 руб., купить с кэшбеком

9. Гамак

Удобный плотный гамак, в сложенном состоянии помещается в сумку для переноски.

Цена: 1 311 руб., купить с кэшбеком

10. Милый ночник

Помогает уснуть маленьким детям.

Цена: 818 руб., купить с кэшбеком

11. Велосипедный багажник

Емкое отделение для перевозки вещей и снаряжения.

Цена: от 1 570 руб., купить с кэшбеком

12. Необычная подушка

Впишется в интерьер и удивит всех гостей.

Цена: 831 руб., купить с кэшбеком

13. Походные штаны

Плотные штаны для походов на природу или строительных работ.

Цена: 1 445 руб., купить с кэшбеком

14. Органайзер для гаджетов

В таком удобно хранить и перевозить мелкие штуки.

Цена: 1 140 руб., купить с кэшбеком

15. Объемные пазлы

Уменьшенные копии известных достопримечательностей.

Цена: 285 руб., купить с кэшбеком

16. Пляжный коврик

С таким не затеряетесь на пляже.

Цена: от 437 руб., купить с кэшбеком

17. Дверной звонок

Продвинутая модель звонка с возможностью воспроизведения MP3 мелодий.

Цена: 44 руб., купить с кэшбеком

18. Компактный молоток

Не займет много места в сумке с инструментами.

Цена: 690 руб., купить с кэшбеком

19. Охладитель напитков

Небольшая трубка со льдом быстро охладит вино или шампанское.

Цена: 44 руб., купить с кэшбеком

20. Походная кружка

Складная титановая кружка с крышкой на 420 мл.

Цена: 1 190 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!