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Chevrolet увеличивает производство электрического Bolt
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Chevrolet увеличивает производство электрического Bolt 

Auto.Today 9 часов назад
Фото: Auto.Today
Американская компания General Motors увеличит производство Chevrolet Bolt с нулевым уровнем выбросов на 20 процентов в течении четвертого квартала, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на модель.
Во время пресс-релиза, посвященного последним заработкам, корпорация рассказала, что электрический Bolt продолжает пользоваться популярностью, несмотря на то, что его основной соперник — Tesla Model 3 — уже начал отправляться в руки клиентов. По оценкам GM, глобальные продажи автомобиля выросли более чем на 35 процентов во втором квартале и примерно на 40 процентов в течение первых шести месяцев 2018 года.
«Дополнительного производства должно быть достаточно, чтобы помочь нам сохранить растущие глобальные продажи Bolt EV, перестроить наш инвентарь американских дилеров и приблизить нас к нашему видению мира с нулевыми выбросами», — заявил вице-президент США по продажам GM Курт Макнил. Не учитывая постоянно растущий спрос на Bolt по всему миру, на местном рынке показатели продаж машины упали на 22,6% во втором квартале (до 3483 единиц), но в целом за первое полугодие выросли на 3,5 процентов.
Напоминаем, в 2016 году Bolt привлек достаточно много клиентов, вскоре после чего начались первые поставки. Электрическая модель не смогла оправдать первоначальные ожидания производителя, но составила серьезную конкуренцию Nissan Leaf.
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