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Более 56 миллионов рублей направят на увеличение зарплаты нижегородским бюджетникам
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Более 56 миллионов рублей направят на увеличение зарплаты нижегородским бюджетникам 

Vgoroden.ru 11 июля 2018
Фото: В городе N
Более 56 миллионов рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до минимального размера оплаты труда. Проект соответствующих поправок в региональный бюджет в Заксобрание внес глава Нижегородской области Глеб Никитин 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на региональное министерство финансов.
Кроме того, 26,4 миллиона рублей выделят на то, чтобы завершить строительство пристроя к школе в рабочем поселке Тонкино, а 8,5 миллиона рублей планируется выделить на ремонт Дворца культуры в рабочем поселке Бутурлино.
При согласовании поправок Заксобранием области доходы регионального бюджета увеличатся на 316,2 миллиона рублей и превысят 150 миллиардов рублей. В то же время расходы увеличатся на 226,2 миллиона рублей и составят 153,1 миллиарда рублей.
Напомним, депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли изменения в бюджет в первом чтении.
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