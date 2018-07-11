Более 56 миллионов рублей направят на увеличение зарплаты нижегородским бюджетникам

Более 56 миллионов рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до минимального размера оплаты труда. Проект соответствующих поправок в региональный бюджет в Заксобрание внес глава Нижегородской области Глеб Никитин 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на региональное министерство финансов.

При согласовании поправок Заксобранием области доходы регионального бюджета увеличатся на 316,2 миллиона рублей и превысят 150 миллиардов рублей. В то же время расходы увеличатся на 226,2 миллиона рублей и составят 153,1 миллиарда рублей.

Напомним, депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли изменения в бюджет в первом чтении.