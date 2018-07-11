Более 56 миллионов рублей направят на увеличение зарплаты нижегородским бюджетникам 

Более 56 миллионов рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до минимального размера оплаты труда. Проект соответствующих поправок в региональный бюджет в Заксобрание внес глава Нижегородской области Глеб Никитин 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на региональное министерство финансов.
Кроме того, 26,4 миллиона рублей выделят на то, чтобы завершить строительство пристроя к школе в рабочем поселке Тонкино, а 8,5 миллиона рублей планируется выделить на ремонт Дворца культуры в рабочем поселке Бутурлино.
При согласовании поправок Заксобранием области доходы регионального бюджета увеличатся на 316,2 миллиона рублей и превысят 150 миллиардов рублей. В то же время расходы увеличатся на 226,2 миллиона рублей и составят 153,1 миллиарда рублей.
Напомним, депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли изменения в бюджет в первом чтении.