Мнение: Биткоин станет основным платежным средством через 10 лет

Москва , 12 июля — «Вести. Экономика» В ближайшие десять лет биткоин и другие криптовалюты станут самым распространенным способом оплаты различных товаров и услуг. К этому выводу пришла группа исследователей из Имперского колледжа Лондона (Imperial College London) и инвестиционной платформы eToro, опубликовавших доклад на тему: «Криптовалюты: преодоление барьеров для доверия и принятия».

Как и любая новая технология, криптовалюты нуждаются в значительной доработке, отмечает научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Зейнеп Гургук: «Новые платёжные системы либо классы активов не появляются в одночасье. Но наше исследование показало, что криптовалюты уже достигли существенного прогресса в выполнении основных условий для того, чтобы стать принятым методом оплаты».

Исследователи уверены, что массовое принятие криптовалюты наступит уже через десятилетие. Теория денежных средств регулярно эволюционирует и даже в в настоящее время идет процесс замены бумажных денежных средств на цифровые либо бесконтактные платежи. По утверждению экспертов, для того, чтобы цифровые деньги стали главным платёжным средством они должны решать шесть задач: масштабируемость, удобство применения, регулирование, волатильность, стимулы и конфиденциальность.

«Мир криптовалют совершенствуется так же стремительно, как и впечатляющий набор запутанной терминологии, его сопровождающей. Децентрализованные технологии могут перевернуть все наши представления о природе финансовых систем и финансовых активов», — заявил профессор Имперского колледжа Лондона Уильям Ноттенбелт.

«Самое первое письмо по электронной почте было отправлено еще в 1971 году, но потребовалось почти три десятка лет, чтобы технология вошла в обиход благодаря удобному интерфейсу Нotmail. Первая же в истории транзакция с участием биткоина состоялась чуть более восьми лет назад, На сегодняшний день уже заметно, что она начинает соответствовать тем требованиям, что предъявляются к деньгам. Так же мы считаем, что биткоин и другие криптовалюты станут общепринятыми в обществе в течение следующего десятилетия. Конечно, есть еще некоторые барьеры, но они вполне преодолимы», — отметил CEO компании eToro Икбал Гандам.

Биткоин является валютой интернета и уже сейчас может выгодно использоваться при отправке международных денежных переводов, заявил глава подразделения цифровых активов компании Susquehanna International Group Барт Смит в комментарии CNBC.

«Western Union и традиционные банки работают медленно, дорого стоят и могут заблокировать ваш перевод. А отправка денег посредством биткоина — быстра и удобна. И, помимо прочего, меня никто не сможет остановить», — отметил Смит.

Барт Смит также назвал «преждевременным» интерес инвесторов к альткоинам.

«С интересом к альткоинам, на волне роста популярности криптовалют прошлой осенью, все поспешили. Их другие варианты использования — смарт-контракты, Lightning Network или иные технологические достижения, — для большинства людей очень сложны и не скоро получат массовое распространение», — подчеркнул он.