Американцам раздадут деньги просто так

В американском городе Стоктон, штат Калифорния, будет проведен эксперимент универсального базового дохода (УБД), в ходе которого гражданам, живущим за чертой бедности, на протяжении 18 месяцев будет выплачено девять тысяч долларов. На каждого жителя рассчитано по 500 долларов в месяц, сообщает Fox News

С помощью проекта власти хотят показать, что ни в одном городе с населением более 300 тысяч не должно быть граждан, находящихся за чертой бедности. Программу планируется запустить в 2019 году. На компенсацию смогут претендовать 100 жителей города, живущих за чертой бедности. Они смогут распоряжаться деньгами на свое усмотрение.

Стоктон — столица американских долгов, где каждый четвертый горожанин живет за чертой бедности. Средний доход семьи в год на восемь тысяч долларов меньше по сравнению с медианным показателем по стране (около 46 тысяч долларов). Город задолжал миллионы долларов из-за дорогих девелоперских проектов и в 2012 объявил о банкротстве.

По словам мэра Майкла Таббса, город потратил весь бюджет на программу развития, чтобы привлечь туристов и инвесторов. Эксперимент будет спонсироваться за счет средств миллиардеров Силиконовой долины. Инвесторами выступили многие знаменитости, включая соучредителя компании Facebook Криса Хьюза , который пожертвовал на реализацию программы один миллион долларов.

Марк Цукерберг. «Такая фундаментальная идея, стоящая за Америкой, что если вы много работаете, то можете достигнуть высот и не жить в нищете на сегодняшний день. Сегодня это неправда, такого не было на протяжении десятилетий», — заявил Хьюз. Помимо Криса Хьюза, желание проспонсировать проект изъявили Илон Маск