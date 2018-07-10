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Ряд нижегородских аптек снижает цены на лекарства
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Ряд нижегородских аптек снижает цены на лекарства 

В городе N 10 июля 2018
Фото: В городе N
Снижение цен на лекарства, включенные в перечень жизненно важных и необходимых, отмечен в ряде крупных аптечных сетей Нижнего Новгорода. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 10 июля.
По ее словам, аптеки сети «Максавит» снизили цены на «Арбидол максимум», «Милдронат», «Ибупрофен» и «Кетанов». В «Ладушке» подешевели «Ингавирин», «Кагоцел» и «Кетанов». В сети ГП, НО «НОФ» стали доступнее «Милдронат»и «Ибупрофен». ООО «НАС» снизило цены на «Ингавирин», «Аспирин кардио»и «Ибупрофен», а «Пик-НН» — только на «Ибупрофен».
В то же время, как отметила Григорян, те же самые препараты в некоторых аптеках стали стоить дороже. Например, повышение розничных цен на «Аспирин кардио» произошло в «Ладушке и „Максавите“. В аптеках „Пик-НН“ подорожали „Ингавиригн“, „Кетанов“ и „Кагоцел“. ООО „НАС“ подняло цены на „Капотен“, „Нурофен“, „Милдронат“ и „Кетанов“. Подобная ситуация наблюдалась и ранее.
»Мы видим, что разные сети ведут разную политику, одни и те же лекарства в аптеках города могут и дорожать, и дешеветь. При этом сам разбег цен невелик и составляет 2 — 4%. При такой насыщенности аптечными учреждениями покупатели всегда могут найти нужное лекарство по доступной цене, что и происходит. Это достаточно удобно для потребителя», — отметил руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович.
Напомним, овощи и фрукты резко подорожали в Нижнем Новгороде в период ЧМ-2018.
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