Фондовый двигатель: индекс Мосбиржи достиг максимума

На торгах 10 июля индекс Мосбиржи впервые преодолел отметку 2379 пунктов — это рекордное значение за всю историю наблюдений. Основными драйверами роста российского рынка акций эксперты называют высокие цены на нефть, а также временное затишье в торговой войне США Китая . Впрочем, сегодня внимание инвесторов приковано к предстоящей встрече Владимира Путина Дональда Трампа . Возможное потепление в отношениях между двумя государствами приведёт к снижению ряда геополитических рисков и позитивно скажется на стоимости ценных бумаг России . Что может произойти с российским фондовым рынком до конца лета — в материале RT.

В ходе торгов во вторник, 10 июля, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Впервые за всю историю наблюдений, с 1997 года, показатель превысил метку 2379 пунктов.

Примечательно, что стремительный рост российского рынка ценных бумаг стартовал ещё накануне. Так, на вечерних торгах понедельника индекс Мосбиржи вплотную приблизился к февральскому пику — 2376 пунктов.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, одной из причин позитивной динамики стали растущие цены на нефть. По данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, с начала недели баррель сырья эталонной марки Brent торгуется в диапазоне $78—79.

Кроме того, на фоне отсутствия новостей о дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем среди инвесторов снова растёт спрос на рисковые активы развивающихся стран. Это, в свою очередь, также благоприятно сказывается на ценных бумагах России, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко

«Важным фактором роста являются дивиденды. По итогам 2017 года компании выплачивают рекордную дивидендную массу. Она, в свою очередь, частично реинвестируется обратно в рынок и поддерживает тем самым индекс Мосбиржи», — объяснил RT начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

Согласно оценке ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева , подъёму российского рынка акций до исторического максимума также способствовал уверенный рост западных площадок. Так, 9 июля торги в США закрылись в положительной зоне. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,31% (до 24 776 пунктов), корпоративный индекс S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ увеличились на 0,88% (до 2784 и 7756 пунктов соответственно).

При этом европейские индексы на торгах вторника также демонстрируют рост. На момент публикации немецкий DAX вырос на 0,63% (до 12 622 пунктов), а французский CAC 40 — на 0,65% (до 5433 пунктов).

Напомним, ещё в апреле 2018 года обострение геополитической обстановки привело к массовой распродаже российских активов иностранными инвесторами. В связи расширением американских санкций в отношении России индекс Мосбиржи опускался ниже уровня 2100 пунктов.

Сегодня же, по словам Артёма Деева, многие зарубежные игроки возвращаются на рынок России в преддверии грядущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты собираются провести переговоры уже 16 июля в Хельсинки , и инвесторы надеются на скорейшее потепление в отношениях между двумя странами. Как отмечает Василий Карпунин, любые признаки снижения геополитической напряжённости могут спровоцировать мощный рывок на российском рынке акций.

Без лишних обвалов

В целом, аналитики настроены оптимистично в отношении дальнейшей динамики на фондовом рынке России. По оценке Василия Карпунина, новый приток дивидендных выплат, которые позже будут вновь направлены на покупку акций, может существенно поддержать индекс Мосбиржи до конца лета. На этом фоне в течение следующих нескольких месяцев серьёзного снижения показателя ожидать не стоит.

Помимо этого, как отмечает Георгий Ващенко, ослабление опасений по поводу эскалации торговой войны США и КНР в краткосрочной перспективе способствует сохранению позитивных настроений на площадках развивающихся стран. Вместе с тем, серьёзным фактором давления на фондовые рынки данных государств остаётся политика повышения ставки американским центробанком

«В долгосрочном плане постепенная нормализация денежно-кредитной политики ФРС США провоцирует отток капитала с развивающихся рынков в целом. Наиболее сильно это сказывается на странах с высоким уровнем госдолга и дефицитом счёта текущих операций, а также на тех государствах, где есть любые риски дестабилизации. В России же подобного рода проблемы отсутствуют», — отмечает Георгий Ващенко.

В то же время, по оценке эксперта, основные риски российского рынка акций по-прежнему связаны именно с внешними факторами. На этом фоне снижение геополитических страхов среди инвесторов станет дополнительным драйвером для роста стоимости ценных бумаг, а индекс Мосбиржи может достичь отметки 2400 пунктов до конца июля.

Опрошенные RT аналитики говорят и о положительном воздействии роста инвестиций в российские активы для валютного рынка страны. Так, эксперты в ближайшее время не ожидают заметного ослабления нацвалюты и прогнозируют курс доллара вблизи уровня 62 рубля. В среднесрочной же перспективе курсовой диапазон пока ещё будет оставаться широким — в пределах 61—64,5 рубля за доллар, заключил Василий Карпунин.