Активисты из Троицка организуют тематическую акцию

Представители Молодежной палаты городского округа Троицк организуют тематическую акцию. Она состоится 11 июля.

— Мероприятие будет посвящено Дню шоколада. Акция пройдет во второй раз на территории городского округа. Принять участие в ней смогут все желающие. Во время акции наши активисты вручат шоколадки и конфеты, тем, кто отдаст взамен свои пачки сигарет. Основная задача акции — помочь жителям Троицка отказаться от вредных привычек, — уточнили представители Молодежной палаты городского округа.

Они добавили, что тематическая встреча пройдет на центральной площади на улице Сиреневый бульвар. Начало акции запланировано на 11:00.