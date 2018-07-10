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Активисты из Троицка организуют тематическую акцию
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Активисты из Троицка организуют тематическую акцию 

Префектура ТиНАО города Москвы 10 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Молодежная палата Троицка
Представители Молодежной палаты городского округа Троицк организуют тематическую акцию. Она состоится 11 июля.
— Мероприятие будет посвящено Дню шоколада. Акция пройдет во второй раз на территории городского округа. Принять участие в ней смогут все желающие. Во время акции наши активисты вручат шоколадки и конфеты, тем, кто отдаст взамен свои пачки сигарет. Основная задача акции — помочь жителям Троицка отказаться от вредных привычек, — уточнили представители Молодежной палаты городского округа.
Они добавили, что тематическая встреча пройдет на центральной площади на улице Сиреневый бульвар. Начало акции запланировано на 11:00.
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