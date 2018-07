Зарплата Кучерова в «Тампе» составит 9,5 миллиона долларов в год

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров будет зарабатывать 9,5 миллиона долларов в год, начиная с сезона 2019/2020, согласно новому контракту, информирует журналист Tampa Bay Times Грег Ауман. Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на 8 лет.

Big news from Lightning: Nikita Kucherov signed to eight-year extension, paying $9.5 million a year starting in 2019-20. Story up soon.

— Greg Auman (@gregauman) 10 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Кучеров провел 97 игр в составе «Тампы» и набрал 117 очков (46+71).