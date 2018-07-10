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Медучреждения Ростовской области за полгода оштрафовали на 13 млн рублей
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Медучреждения Ростовской области за полгода оштрафовали на 13 млн рублей 

Rambler News Service 10 июля 2018
Общая сумма штрафов, наложенных на медицинские учреждения Ростовской области в первом полугодии, составила более 13 млн руб., пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Росздравнадзор.
«За этот период по «лицензионным» статьям было составлено 214 протоколов. Компании нарушали порядок оказания медицинской помощи и платных услуг», — следует из сообщения.
В некоторых случаях аптеки устраивали на работу людей без специального образования, а на жизненно важные лекарства были завышены цены.
За продажу препаратов без рецепта составлено 249 протоколов, а за нарушение правил хранения лекарств — 63.
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