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Австрийские сковороды Bergner со скидкой до 50%
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Австрийские сковороды Bergner со скидкой до 50% 

Курские известия 10 июля 2018
Фото: Курские известия
Посуда с антипригарным покрытием и съёмной универсальной ручкой в ТС «Европа» продаётся по акции
Красивая, удобная и компактная посуда создаёт на кухне атмосферу уюта, чистоты и рациональности. Всё под рукой и всё на своих местах. Такую идиллию даёт многофункциональная посуда известной австрийской компании Bergner, которая по акции продаётся в магазинах ТС «Европа» за полцены. Набор из пяти предметов (3 сковороды, ковш и кастрюля) изготовлены из кованого алюминия, внутри с антипригарным покрытием Whitford, внешне имеет медное жаропрочное покрытие. Плюс съёмная универсальная ручка из пластика с покрытием Soft-touch. Все предметы набора можно купить по отдельности или в комплекте.
К сведению, удобство быстросъёмной ручки в том, что, сняв её, сковорода с лёгкостью поместится в шкаф, в холодильник или в посудомоечную машину. Сковороду Bergner без ручки можно использовать для приготовления различных блюд в духовом шкафу в качестве противня. Можно приготовить запеканку или рагу. Для этого надо приобрести дополнительно жаропрочную крышку. А можно прямо в ней подать приготовленную еду, чтобы при перекладывании в другую посуду не испортить вид запечённого блюда.
Условия акции
Совершайте свои обычные покупки в супермаркетах «Европа» на сумму не менее 500 рублей. За каждые потраченные 500 рублей (с учётом всех скидок) получите у кассира фишку. На кассе получите буклет для вклеивания фишек и вклейте полученные фишки в буклет. Набрав нужное количество фишек, на специальной стойке, расположенной в торговом зале, выберите товар из акционной коллекции. На кассе при оплате акционного товара предъявите кассиру буклет с необходимым количеством вклеенных фишек и получите скидку до 50%. После совершения покупки акционного товара буклет остаётся у кассира. Для продолжения участия в акции возьмите на кассе новый буклет. Выдача буклетов и фишек производится с 18 июня по 31 августа 2018 г. Акционный товар можно купить с 18 июня по 15 сентября 2018 г.
Бонус! Каждый участник акции гарантированно получает одну дополнительную фишку-наклейку в подарок. При выдаче буклета она уже добавлена в поле для наклеивания фишек.
Внимание! Количество товаров, участвующих в акции, ограничено. Полученная вами скидка денежной компенсацией не заменяется. В период проведения акции возможно отсутствие в торговом зале полного ассортимента акционного товара.
В случае отсутствия акционного товара в продаже претензии не принимаются. Товар может отличаться по внешнему виду от изображённых в буклете. Организатор акции оставляет за собой право изменить сроки проведения акции, а также досрочно прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно уведомив об этом участников путём размещения информации в торговых залах магазинов «Европа». Допускается предоставление оригинальных наклеек (фишек), вклеенных в отксерокопированную версию буклета (листовки). Товар сертифицирован.
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