Moody's: X5, «Магнит» и «Лента» будут увеличивать отрыв от более мелких ритейлеров

"В ближайшие годы разрыв между тройкой ведущих ритейлеров и более мелкими конкурентами увеличится. X5 и «Лента», вероятно, будут поддерживать рост сопоставимых продаж и продолжат в значительной степени открывать новые магазины. Сопоставимые продажи «Магнита» снижаются, но он наращивает торговые площади", — сообщается в отчете аналитика агентства по потребительскому сектору Михаила Шипилова

"Кредитоспособность крупнейших российских продуктовых ритейлеров останется стабильной до конца 2019 года, поскольку их размеры, относительно высокий уровень рентабельности и положительные операционные денежные потоки компенсируют давление, которое оказывают на их долговую нагрузку значительные по объему инвестиционные затраты, растущая конкуренция и, хотя и улучшающаяся, но все еще сложная ситуация в потребительском секторе", — также приводятся в сообщении слова Шипилова.

По его мнению, в 2018 году продажи российских продуктовых сетей могут получить поддержку в результате роста реальных располагаемых доходов населения и роста реальной заработной платы с начала года, а также улучшения потребительских настроений и ожидаемого роста российской экономики на 1,6% в 2018 году. При этом сохраняющийся низкий уровень продуктовой инфляции будет сдерживать рост выручки продуктовых ритейлеров, отмечает эксперт.

"Конкуренция между продуктовыми сетями останется высокой и будет оказывать давление на их маржу, а также сдерживать темпы снижения долговой нагрузки", — говорится в отчете. Кроме того, ритейлеры продолжат активно прибегать к промо-акциям и скидкам, которые ведут к сокращению рентабельности.