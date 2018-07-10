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Walt Disney потратит 650 миллионов долларов на манхэттенскую штаб-квартиру
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Walt Disney потратит 650 миллионов долларов на манхэттенскую штаб-квартиру 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Компания Walt Disney продает офис в районе Нью-Йорка Верхний Вест-Сайд и планирует вложить крупную сумму в строительство новой штаб-квартиры в Нижнем Манхэттене.
В новом здании будут расположены студии телеканалов ESPN, ABC News и ABC. Популярные шоу Live With Kelly and Ryan и The View будут снимать в том же помещении.
Однако утренняя программа Good Morning America продолжит телевещание из студии на Таймс-сквер.
Disney возведет новый комплекс площадью около 93 тысячи квадратных метров на участке, права на который компания приобрела у прихода церкви Троицы.
Старый офис в Нью-Йорке будет продан компании Silverstein Properties, которая готова отдать более миллиарда долларов. Walt Disney, тем не менее, сохраняет за собой право арендовать его на срок в пять лет, пока новый объект будет строиться.
Об этом сообщает Интерфакс.
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