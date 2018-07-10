Walt Disney потратит 650 миллионов долларов на манхэттенскую штаб-квартиру

В новом здании будут расположены студии телеканалов ESPN, ABC News и ABC. Популярные шоу Live With Kelly and Ryan и The View будут снимать в том же помещении.

Однако утренняя программа Good Morning America продолжит телевещание из студии на Таймс-сквер.

Disney возведет новый комплекс площадью около 93 тысячи квадратных метров на участке, права на который компания приобрела у прихода церкви Троицы.

Старый офис в Нью-Йорке будет продан компании Silverstein Properties, которая готова отдать более миллиарда долларов. Walt Disney, тем не менее, сохраняет за собой право арендовать его на срок в пять лет, пока новый объект будет строиться.

Об этом сообщает Интерфакс.