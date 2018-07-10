«У нас усилиями Центробанка построена экономика, которая не растет». В 2018 году зарплаты быстрее всего увеличивались на Кавказе

Аналитики исследовали данные, которые ежеквартально вносят в онлайн-систему 800 российских работодателей по 5000 позициям. По итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года фиксированный доход работников всех категорий вырос в диапазоне 1,6-1,7%. Зарплаты специалистов начального уровня и линейных руководителей показали незначительное снижение.

В абсолютных цифрах, рост и падение, конечно, незначительны. «Топы» за год потеряли всего 915 рублей, работники среднего звена и вовсе 120 рублей. За этот же период ведущие специалисты «обогатились» на 1524 рубля в среднем, специалисты, как видно из инфографики, на 734 рубля. Интересная тенденция: зарплата растет в регионах, в то время как в столицах она стагнирует. Серьезный рост дохода показали Центральный и Северо-Западный (по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) округа. Максимум зафиксирован в Северо-Кавказском округе, где зарплаты выросли сразу на 13%.

В «окружном» разрезе привлекает внимание еще такой «лаг»: Санкт-Петербург и Ленинградская области являются зарплатными лидерами в то время как Северо-Западный округ, где они находятся, в аутсайдерах по абсолютному размеру зарплат: 58,4 тыс. и 43,5 тыс. рублей соответственно. УрФО — «лидер стабильности», динамика роста здесь равна нулю. Довольно неприятно положение ПФО. Хоть он и попал в лидеры по росту зарплат, по абсолютным цифрам Приволжье — третье снизу, с 46 538 рублями. Лидерами по абсолютным зарплатам стали, кроме столиц: ДФО (53, 8 тыс.), Южный и Центральный округа (51,9 тыс. и 49 тыс. соответственно). Если говорить об отраслях, то наибольшее снижение произошло в ИТ и отрасли гостеприимства (так называемый сектор HoReCa, то есть отели, рестораны кафе). Тут зарплаты упали — на 0,4% в первом случае и на 3,4 — во втором.