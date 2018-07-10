Банк «Акцепт» снизил ставки по ипотеке

Банк «Акцепт» снизил ставки по действующим программам ипотечного кредитования. Теперь приобрести недвижимость на первичном либо вторичном рынке заемщики могут по единой ставке 9,7% годовых (прежде ставка варьировалась от 10% до 10,5% годовых). Процентная ставка по кредиту на покупку машиноместа снизилась с 15—16% годовых до 11,5% годовых, а по предложению «Залоговая недвижимость» стала ниже на 1 процентный пункт и теперь варьируется от 8,99% годовых.

Также банк ввел программу «Семейная ипотека», предназначенную для покупки квартиры на вторичном рынке в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Процентная ставка является единой и составляет 9,3% годовых. Минимальный первоначальный взнос клиента равен 20% собственных средств от стоимости квартиры и обеспечивается выплатой по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» и собственными средствами/средствами материнского капитала.

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При покупке квартиры в рамках базовых программ заемщик также должен внести минимум 20% от ее стоимости за свой счет, при покупке апартаментов — 30%, а при покупке машиноместа первый взнос должен составлять не менее 40%. Максимальная сумма кредита может достигать 2 млн рублей при покупке машиноместа, 6 млн рублей — по программе «Семейная ипотека» и 15 млн рублей в иных случаях. Допустимый срок кредитования варьируется от одного года до 25 лет.

Инна Солдатенкова. «Внесенные банком изменения в тарифы безусловно делают линейку его ипотечных кредитов более привлекательной для заемщиков. Однако, установленные ставки (за исключением программы «Залоговая недвижимость») пока еще нельзя назвать низкими: согласно нашим расчетам выгодной сейчас на рынке ипотеки является ставка ниже 9,25% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Для пенсионеров при покупке недвижимости на первичном либо вторичном рынке будет действовать скидка к ставке в размере 0,4 процентного пункта. Для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса итоговая ставка, напротив, вырастет на 1 п. п. Для всех категорий заемщиков при отказе от личного страхования будет применяться надбавка к ставке в размере 2 п. п.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.)